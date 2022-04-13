直播预告：早早行动 防治前列腺癌

4月15日至21日是我国第28个全国肿瘤防治宣传周，本次宣传周主题为“癌症防治早早行动”，旨在积极倡导公众正确认识癌症、积极防控癌症，树立癌症预防的理念，践行健康文明的生活方式。

4月15日17:30，“人民好医生”客户端将邀请北京大学第一医院泌尿外科主任何志嵩、中国医学科学院北京协和医院泌尿外科主任纪志刚做客演播室，围绕前列腺癌防治这一主题进行前列腺癌防治科普，让公众与患者了解疾病的危害与筛查的方法，呼吁男性群体提高警惕，做到早预防、早发现、早诊断、早治疗。

专家介绍：

何志嵩，主任医师、教授、博士生导师、北京大学第一医院泌尿外科主任、北京大学泌尿外科研究所副所长、中国临床肿瘤学会(CSCO)理事会理事、中国临床肿瘤学会尿路上皮癌专委会主任委员、中国临床肿瘤学会前列腺癌专委会副主任委员、中国临床肿瘤学会肾癌专业委员会委员、中国抗癌协会泌尿男生殖系肿瘤专业委员会常务委员、中华医学会泌尿外科分会肿瘤学组委员、中国医师协会泌尿外科医师分会(CUDA)副会长、中国医师协会整合医学医师分会整合泌尿外科专业委员会副主任委员、中国医疗保健国际交流促进会加速康复外科分会委员、北京医学会泌尿外科分会委员、北京医师协会泌尿外科专科医师分会常务理事。

纪志刚，中国医学科学院北京协和医院泌尿外科主任、主任医师、教授、博士生导师、中华医学会泌尿外科分会常务委员、中国医师协会泌尿外科分会副会长、中国医师协会男科与性医学医师分会副会长、北京医学会泌尿外科分会副主任委员、世界华人男科医师分会候任会长、中央保健会诊专家。

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