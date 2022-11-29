直播预告：结合自身特色开展多学科交叉建设

为深入贯彻落实《关于推动公立医院高质量发展的意见》要求，充分发挥临床专科能力建设对推动公立医院高质量发展的重要作用，人民健康推出“加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展”系列对话节目，邀请业内专家建言献策。

11月30日14:00，武汉大学人民医院（湖北省人民医院）副院长程帆将以“结合自身特色开展多学科交叉建设”为主题进行交流和探讨。

专家简介：

程帆，武汉大学人民医院（湖北省人民医院）副院长，医学博士、主任医师、教授、博士生导师。武汉大学人民医院泌尿外科主任、学科带头人，武汉大学人民医院（湖北省人民医院）副院长，武汉大学人民医院泌尿肾科医院牵头人，英国牛津大学、法国南锡大学访问学者，湖北医学领军人才暨湖北名医工作室负责人，湖北医德楷模、湖北省五一劳动奖章获得者，中华医学会泌尿外科学分会委员，中华医学会泌尿外科学分会激光学组副组长，湖北省医学会泌尿外科学分会副主任委员，湖北省医师协会泌尿外科医师分会常委，武汉医学会泌尿外科学分会主任委员。

擅长：

长期从事泌尿系结石与前列腺疾病的基础与临床研究，擅长泌尿系结石、泌尿系肿瘤与前列腺疾病微创治疗。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，点击“名医直播”进入栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。