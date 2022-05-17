直播预告：关爱膀胱，防治膀胱癌

膀胱癌是发生在膀胱黏膜上的恶性肿瘤，也是泌尿系统最常见的恶性肿瘤，其发病率随年龄增长而增加，且多发于男性群体。又因肿瘤经常复发、转移，造成医疗费用增加，严重影响患者的工作和生活。

5月19日10：00至11：00，海南省人民医院泌尿外科主任康新立、海南省人民医院泌尿外科副主任王为服、海南省人民医院泌尿外科副主任王飞将做客“人民好医生”客户端，为公众普及膀胱癌相关知识，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

康新立，主任医师，教授，省优专家，医学硕士。现任海南省人民医院泌尿外科主任，海南省人民医院外科学教研室主任，南华大学外科学硕士研究生导师，海南省泌尿外科专业委员会主任委员，海南省器官移植专业委员会副主任委员，海南省男科专业委员会副主任委员，中华医学会泌尿外科分会全国委员，中国医师协会器官移植分会全国委员，中国医师协会医学机器人分会全国委员。勇于创新理念和技术，擅长于机器人、腹腔镜微创手术和肾移植技术。曾荣获海南省人民医院特别贡献奖，并获科技进步奖5项，发表学术论文数十篇。

王为服，主任医师，教授，医学博士，博士生导师。海南省人民医院泌尿外科副主任，享受国务院政府特殊津贴专家、海南省南海名家、海南省有突出贡献的优秀专家、海南省优秀科技工作者、海南省515人才工程第二层次人选，亚洲男科学会委员、中华医学会男科分会手术学组委员、中国医师协会男科医师分会委员、中国性学会手术学分会常委、中国性学会性医学分会常委、中国性学会私密整形及产业分会常委、中国性学会男性生殖医学分会委员、中国性学会前列腺疾病分会委员、海南省男科专业委员会副主委，《Asian Pacific Journal of Tropical Medicine》编委、《中华男科学杂志》编委、《中华内分泌外科杂志》通信编委。

王飞，主任医师，教授，医学博士，博士生导师。海南省人民医院泌尿外科副主任，2020年入选海南省“南海名家”，2020年入选海南省“领军人才”，中华医学会泌尿外科分会基础学组委员，中华医学会男科学分会全国青年委员，海南省医学会男科学分会青委会副主任委员，海南省医学会男科学分会常务委员，主持国家自然基金2项，主持海南省国际合作、省自然创新团队基金各1项，主持海南省重点科研项目1项。

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