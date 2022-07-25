直播预告：关注前列腺癌 提升早筛意识

高质量的诊断解决方案在疾病的预防和治疗中都有着特殊的意义。诊断在对抗疾病和应对日益复杂的医疗挑战方面发挥着重要的作用，对于持续改善人民的健康具有重要价值。

前列腺癌在我国的发病率逐年增加，且年轻化趋势越来越明显，作为威胁男性健康的主要癌症之一，前列腺癌早期症状并不明显，哪些原因会导致前列腺癌的发生？广大男性朋友应该如何预防？

7月26号10:00至11:00，中华医学会泌尿外科分会青年学组副组长、中华医学会泌尿外科分会尿控学组副组长、广东省医学会泌尿外科分会青年委员会副主任委员黄海，中国医促会基层检验标准化分会副主任委员、中国医促会基层检验标准化分会全国免疫学组组长段朝晖将做客“人民好医生”直播间，共同就前列腺癌的相关内容和网友进行分享，欢迎收看。

嘉宾简介：

黄海，博士生导师，主任医师，中山大学孙逸仙纪念医院泌尿外科下尿路疾病专科副主任，中华医学会泌尿外科分会尿控学组委员。已主持3项国家自然科学基金，9项省部级科研基金，参与30余项国家重大计划、十二五、十三五计划项目、省部级项目。

擅长：前列腺增生、前列腺癌、前列腺炎、尿失禁、神经源性膀胱及各类膀胱炎等下尿路疾病的诊治。

段朝晖，医学博士，硕士研究生导师。中国医促会基层检验标准化分会副主任委员，中国医促会基层检验标准化分会全国免疫学组学组组长，中国医检整合联盟常务理事，中华医学检验学会全国免疫学组委员，广东省医疗行业协会检验分会主任委员，广东省医学会检验分会副主任委员。

如何收看：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP。

播出在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。