无需刺破手指即可检测血糖水平

科技日报北京11月28日电 （记者张梦然）韩国蔚山国立科学技术院报告了一种无需抽血即可测量血糖水平的新方法。这是一种革命性的非侵入性血糖水平检测技术，使用插入皮下的基于电磁波的葡萄糖传感器。近日发表在《科学报告》上的该项技术，让糖尿病患者在使用血糖仪时不用再遭受频频刺破手指的痛苦。

在这项研究中，研究团队提出了一种基于电磁的传感器，这种传感器可植入皮下，且能跟踪由于血糖水平变化引起的介电常数的微小变化。传感器大约是棉签头的五分之一，可测量间质液中葡萄糖浓度的变化，间质液是填充细胞之间空间的液体。

这种可植入式传感器可替代基于酶或光学的葡萄糖传感器，不仅克服了现有连续血糖监测系统寿命短等缺点，而且提高了血糖预测的准确性。如果空腹血糖水平为126毫克/分升或更高，则可诊断出糖尿病。糖尿病治疗的主要目标之一是将血糖水平控制在指定的目标范围内。

全世界有超过4亿人患有糖尿病，他们仍在每天通过多次扎手指来检查血糖水平。此次研究团队引入了低维护成本的半永久和连续血糖管理，没有采血带来的痛苦，让患者通过适当的糖尿病治疗和管理享受优质生活。预计这将增加连续血糖监测系统的使用，目前连续血糖监测系统的使用率仅为5%。

研究团队还在受控环境中对猪和比格犬植入传感器，进行了静脉葡萄糖耐量试验和口服葡萄糖耐量试验。据研究团队称，初步体内实验的结果表明血糖水平与传感器频率响应之间存在良好的相关性，传感器显示出跟踪血糖水平趋势的能力。