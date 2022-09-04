广东成立糖尿病管理专业委员会

广东省医院协会糖尿病管理专业委员会成立大会暨糖尿病管理学术高峰论坛3日在广州举行。

广东省第二人民医院专职党委副书记李文华表示，此次成立的委员会将组织各级医师开展糖尿病防治规范的培训与学习，规范诊疗活动。

糖尿病是与生活方式有直接关系的疾病，患病原因和生活方式、饮食结构有很大的关系。研究发现，年龄大于等于40岁，高血压、血脂异常、超重与肥胖、有糖尿病家族史等都是糖尿病的高危因素。

2型糖尿病一直被认为是一种遗传因素与环境因素相互作用所致、以高血糖为特征的进展性疾病，需要长期使用降糖药物治疗。

胡伯(化名)今年73岁，17年前开始出现血糖升高，有糖尿病家族史，尿白蛋白阳性，双侧颈动脉硬化并斑块形成，被诊断为2型糖尿病、糖尿病肾病。胡伯不断地吃药、打胰岛素，并发症的发生以及药物带来的恶心等让胡伯苦不堪言。

“2型糖尿病并不是一个从天而降的疾病，该病的发展进程是可以延缓的。很多人不重视，才会导致发生心、脑、肾、神经、眼、足等并发症甚至死亡。”广东省第二人民医院内分泌科主任徐谷根称，医院给胡伯制定了个体化的治疗方案，指导胡伯监控饮食、血糖、运动。

胡伯懂得了糖尿病“管住嘴、迈开腿”“把吃出来的病吃回去”的道理，如今血糖值越来越稳定。

徐谷根介绍到，上述治疗手段包括精准用药、中医理疗、内分泌调节等方法，让患者的β细胞功能部分修复、胰岛素抵抗减轻，恢复机体自我调节血糖的功能。

专家认为，糖尿病患者长期的管理非常重要，其中包括早期筛查、饮食管理、运动管理等，实现早发现、早治疗。(完)