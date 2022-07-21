粗粮可以降糖？这些糖尿病防治误区要警惕

糖尿病是一种常见病、高发病，但很多人对它的认识还不够，有些人甚至还会陷入误区，从而延误病情。近日，人民网记者采访武汉大学人民医院（湖北省人民医院）内分泌科副主任高凌，带你了解几个有关糖尿病的误区。

误区一：只有胖子才会得糖尿病

肥胖者患糖尿病的几率确实要更大一些，尤其是腹型肥胖者。腰带越长，离糖尿病的距离就越近。但这并不等同于只有肥胖者才患糖尿病。如果瘦人有其他糖尿病的危险因素也一样可能患糖尿病。而且患糖尿病的瘦人不在少数，糖尿病更青睐胖子，但对瘦子也不嫌弃。

误区二：粗粮可以降糖

粗粮可以延缓血糖上升速度，但不能降糖。不论食用粗粮还是细粮，都会导致血糖升高。但粗粮富含膳食纤维，膳食纤维能减缓机体对葡萄糖的吸收，因此，摄入等量的粗粮和细粮，餐后转化成血糖的程度是有差异的，这就是所谓的“血糖生成指数”不同造成的。粗粮是低血糖生成指数的食物，可以延缓血糖上升速度，更有利于糖尿病患者控制血糖，但粗粮也不能多吃。

误区三：糖尿病患者都要少食多餐

饮食是糖尿病患者治疗中重要的一环。少食多餐可以改善部分患者出现餐后高血糖，或两餐间饥饿感明显、依从性降低的情况。但是对于大部分患者，其降糖治疗方案多是在三餐前后服药。若多餐，药物不能有效覆盖每一次餐后血糖，反而会引起血糖波动。因此，建议大多数患者三餐定时定量，个别肝功能不全等患者除外。

误区四：水果在两餐之间吃

研究表明，适量食用新鲜水果有助于降低患糖尿病的风险，也有助于降低糖尿病患者并发症的发生。但是水果中含有糖，一般建议在进餐时食用，不建议餐间食用。只有在血糖控制稳定的情况下，才可以在两正餐之间适量摄入。同时，不同水果的血糖生成指数不同，糖尿病患者要选择低血糖生成指数的水果。

误区五：胰岛素具有成瘾性

胰岛素是人体内唯一可以降低血糖的激素。糖尿病高血糖的主要原因在于体内胰岛素的绝对缺乏或相对缺乏。胰岛素治疗就是补足体内缺乏的胰岛素，属于补充治疗，或替代治疗。有些患者长期接受胰岛素治疗，是因为病情的需要，这些患者往往伴有胰岛功能的显著下降。胰岛素是最强的降糖药物，糖尿病治疗最有效的武器。（视频制作：实习生唐妍双）