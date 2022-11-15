关注联合国糖尿病日：糖尿病危害大 科学防治早干预

年轻人是否有糖尿病患病风险？预防糖尿病怎么做？11月14日是联合国糖尿病日，多名医学专家提示，要警惕糖尿病发病年轻化趋势，及时干预、科学减糖很重要。

糖尿病是由胰岛素分泌或作用缺陷引起的以血糖升高为特征的代谢病，其并发症是导致我国成人失明、肾衰竭、心脑血管事件和截肢的主要病因。提高居民糖尿病知晓率、治疗率、控制率已成为“健康中国行动”核心目标之一。

随着我国人口老龄化程度加深，以及人们生活方式变化，我国成人糖尿病患病率持续上升。中国疾控中心数据显示，目前我国成人糖尿病患病率已达11.9%，有18.6%的成人是糖尿病前期人群。

11月14日是“联合国糖尿病日”。近年来，糖尿病发病率升高，患者呈现年轻化的趋势。新华社发

北京大学人民医院内分泌科主任纪立农介绍，我国糖尿病患者多数为2型糖尿病，患病率在近30多年内增长了十余倍。这种变化不是遗传背景发生改变所致，而是生活方式改变的结果。

“为遏制糖尿病的流行，延缓疾病发生发展，应针对不同人群采取三级预防策略。”中国疾控中心慢病中心研究员李剑虹说，加强重点人群血糖筛查，及早发现糖尿病患者，有利于糖尿病的早期诊断和早期治疗，减少和延缓并发症的发生和发展，提高患者的生活质量。

全民健康生活方式行动国家行动办公室石文惠研究员介绍，随着我国深入推进分级诊疗制度和基本公共卫生服务提质扩面，基层卫生服务机构糖尿病等慢病患者规范化管理能力不断提升，基层糖尿病药物可及性和可负担性明显改善。当前，我国基层机构每年为糖尿病、高血压等疾病患者提供的健康管理服务达10多亿人次。

专家提示，糖尿病可防可治。营养治疗、运动治疗、药物治疗、健康教育和血糖监测是糖尿病的五项综合治疗措施。从个人预防角度出发，即使是健康人群，也应遵循健康生活方式，如合理膳食、增加身体活动、戒烟等。糖尿病高危人群应定期检测血糖水平，做到早发现、早治疗，有效延缓疾病的发生和发展。