直播预告：世界艾滋病日特别节目——知艾防艾 共享健康

从疾病的预防、诊断到治疗都离不开高质量的诊断解决方案。今年，人民好医生重磅推出“诊断的价值”系列访谈节目，共同探讨、分享并揭示诊断在疾病全周期管理中所发挥的不可估量的价值。

2022年12月1日是第35个“世界艾滋病日”，自发现第一例艾滋病病例以来，人类从未停止过与艾滋病的抗争。联合国艾滋病规划署提出“2030年终结艾滋病”的愿景，那么，我们距离这一目标的实现还有多远？艾滋病毒的常见传播途径和高危人群有哪些？感染艾滋病毒后具体会有哪些危害？相关检测方法和价值分别有哪些？

12月1日15:00，“诊断的价值”系列访谈之“世界艾滋病日特别节目——知艾防艾 共享健康”，特别邀请到首都医科大学附属北京佑安医院感染性疾病临床研究中心主任、艾滋病研究北京市重点实验室主任张彤和中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心参比实验室副主任、研究员金聪做客“人民好医生”客户端直播间，就艾滋病防治相关话题和网友进行分享。

嘉宾简介

张彤，主任医师、教授、博士研究生导师，首都医科大学附属北京佑安医院感染性疾病临床研究中心主任、艾滋病研究北京市重点实验室主任、首都医科大学附属北京佑安医院感染与免疫医学科主任、首都医科大学艾滋病临床诊疗与研究中心副主任。还担任中国性病艾滋病防治协会学术委员会秘书长、国家卫健委艾滋病临床专家组成员、中华医学会感染分会艾滋病学组委员、北京医学会艾滋病学组副组长。

金聪，中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心参比实验室副主任、研究员，中国性病艾滋病协会检测与促进社会应用专业委员会常务委员兼秘书长，中国性病艾滋病协会青年专业委员会副主任委员。

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