新研究向治愈艾滋病跨出重要一步

科技日报北京10月19日电 （实习记者张佳欣）40多年来，世界各地的科学家一直在努力寻找治疗艾滋病（AIDS）的方法，但还未取得成功。现在，由丹麦奥胡斯大学领导的一个国际研究团队找到一种增强人体自身抗击艾滋病病毒（HIV）能力的方法。相关论文17日发表在《自然·医学》杂志上。研究人员认为，这是向治愈艾滋病迈出的重要一步。

目前，抗逆转录病毒疗法（ART）主要用于治疗HIV和预防AIDS的发作，这种疗法可以抑制血液中的病毒数量，并部分恢复免疫系统。然而，如果停止ART疗法，血液中的病毒数量在几周内就会上升到治疗开始前的水平。这是因为HIV隐藏在人体某些免疫细胞的基因组中，而这项研究正是针对这些细胞，对其进行干预。

研究人员研究了两种类型的实验药物对最近被诊断出感染艾滋病的人的影响。

来自丹麦和英国的研究参与者被随机分为四组，所有人都接受了ART疗法。他们中的一些人还接受了药物罗米地辛，这种药物可防止病毒隐藏在人体的免疫细胞中。另一些人则接受了针对HIV的单抗药物，这可能会清除被感染的细胞，增强免疫系统。其中一组接受不含实验药物的ART疗法，而另一组接受的是ART和两种实验药物相组合的疗法。

研究结果表明，新诊断出的HIV携带者，如果在接受治疗的同时服用抗HIV的单抗，在治疗开始后，病毒数量下降的速度会更快，并对HIV产生更好的免疫力。如果他们暂停服用常用的抗HIV药物，他们的免疫系统也可以部分或完全抑制病毒。

该实验背后的理论是，单抗有助于免疫系统识别和杀死受感染的细胞。

此外，抗体还与最终进入淋巴结的病毒结合形成大复合物，会刺激某些免疫细胞对艾滋病毒产生免疫力。这样，人体或许能够控制病毒的传播，并“保护”自己免受HIV感染引起的伤害。

先前对实验药物的临床试验显示，如果暂停ART疗法，人们对HIV的免疫力或免疫系统抑制感染的能力没有任何重大影响。

研究人员表示，尽管取得显著成果，但在看到HIV完全治愈之前，还需要进一步找到优化治疗效果的方法。