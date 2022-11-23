直播预告：加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展

为深入贯彻落实《关于推动公立医院高质量发展的意见》要求，充分发挥临床专科能力建设对推动公立医院高质量发展的重要作用，人民健康推出“加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展”系列对话节目，邀请业内专家建言献策。

11月23日14:00至15:00，成都市第七人民医院副院长陈维永将以“从分级诊疗制度看县域医共体高质量发展”的相关话题进行交流和探讨欢，迎届时收看。

专家简介：

陈维永，成都市第七人民医院（成都市肿瘤医院·成都医学院附属肿瘤医院）副院长。中国肺癌防治联盟免疫治疗委员会常委，中国肺癌防治联盟AI诊断专委会委员，中国临床肿瘤学会（CSCO）患者教育专家委员会委员，中国临床肿瘤学会（CSCO）肿瘤心脏病学专家委员会委员，四川省医学会呼吸专委会肺癌学组副组长，四川省医师协会临床药物试验研究者分会常务委员，四川省抗癌协会肿瘤呼吸病学专委会副主任委员，四川省抗癌协会肿瘤预防与控制专委会副主任委员，成都预防医学会肿瘤预防与控制专委会主任委员，成都市抗癌协会呼吸肺癌精准治疗专委会副主任委员，成都市医师协会肿瘤专委会候任主任委员，成都市医师协会呼吸医师分会常委，成都医学会呼吸专科分会常委，成都医学会呼吸专委会肺癌与介入学组副组长。

擅长：呼吸系统疾病的诊治、肺癌的早期诊断和晚期综合治疗以及呼吸介入诊疗技术。

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