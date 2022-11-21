提高疫苗加强免疫接种覆盖率 构筑全民防疫屏障

近日，国务院联防联控机制综合组发布了进一步优化新冠肺炎疫情防控工作的“二十条”措施，不仅对当前疫情防控政策进行了优化调整，同时对加强医疗卫生服务能力建设作出重要部署。其中，在推进新冠病毒疫苗接种方面，“二十条”措施提出“制定加快推进疫苗接种的方案”“加快提高疫苗加强免疫接种覆盖率，特别是老年人群加强免疫接种覆盖率”“加快开展具有广谱保护作用的单价或多价疫苗研发”等多项举措。

我国新冠疫苗接种总数在全球名列前茅，但是80岁以上老年人疫苗接种率不是很高。在当前形势下，如何多措并举加快实现全民接种，特别是提升老年人群的接种覆盖率？多位专家向人民网财经表示，关爱老人健康，是全社会的责任。只有把老年人的疫苗接种率提升起来，全民防疫的屏障才会巩固。

为什么要加快全民接种疫苗，尤其是80岁以上老人？

数据显示，截止到11月11日，我国共接种新冠疫苗34.4亿剂次，覆盖人群13.4亿，其中完成全程接种12.7亿，覆盖人数和全程接种人数分别占全国总人数的92.5%和90.26%，加强针共接种8.9亿。60岁以上老年人共接种2.39亿，60岁以上老年人全程接种2.28亿，覆盖人数和全程接种人数分别占60岁以上人口的90.65%和86.38%，完成加强免疫接种1.8亿。80岁以上老年人的全程接种率为65.7%，80岁以上老年人加强针接种人数占80岁以上老年人总数的40%。

部分老人因为各种原因还没有接种或没有全程接种、加强接种新冠病毒疫苗，成为筑牢、巩固全民免疫屏障的一个“短板”。

对于接种新冠疫苗，为什么部分老年人仍有诸多顾虑？

浙江中医药大学公共卫生学院副院长、传染病与疫苗研究所所长傅传喜分析认为，最大的一个因素是老年人对这一疾病的认知不够，对其危害了解不深刻，对疫苗效果和安全性认识不准确。

西安交通大学第二附属医院感染科主任医师党双锁表示，大多数老年人都有基础疾病，且有部分老年人因为常年几乎待在家里，所以接种疫苗的主观欲望不强。

然而，目前国内外数据均显示，老年人特别是有基础疾病的老年人，抵抗力较低，感染新冠以后更容易导致重症和死亡。而国内外大量研究表明，新冠病毒疫苗在防重症、防死亡方面效果是明显的。因此，按人群划分，老年群体恰恰是最需要进行疫苗接种的。

对此，国家疾控局副局长常继乐呼吁老年群体，不要轻信网络传言或错误信息，要及时主动接种疫苗，及时进行加强免疫。

如何多措并举加快实现全民接种？

对于老年人及其他高危人群而言，提高疫苗接种率，对本人和家庭以及社会都意义重大，非常必要且非常紧迫。

临床试验证明，我国新冠病毒疫苗是安全有效的。国务院联防联控机制新闻发布会明确，慢性疾病并不是新冠病毒疫苗接种禁忌症，肿瘤、高血压、糖尿病、慢阻肺等慢性病患者，只要健康状况稳定，药物控制良好，均不作为新冠病毒疫苗的接种禁忌，可以接种新冠病毒疫苗。

科研攻关组疫苗研发专班工作组组长、国家卫生健康委科技发展中心主任郑忠伟在今年3月召开的国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，目前，全球接种中国新冠疫苗的老人最高年龄是106岁，接种总量达到数亿剂次。经有关统计，老年人发生不良反应率略低于年轻人，新冠病毒疫苗对老年人是安全的。

北京市疾病预防控制中心原主任医师孙美平建议，要对新冠疫苗接种工作中所遇问题各地采取的探索性的解决方法或方案进行系统梳理，从而在老年人特别是高龄患有慢性病老年人的疫苗接种支持方面，总结出一些可借鉴和可推广的经验，让全社会受益。此外，她还建议推进公众关于疾病危害、疫苗知识、安全接种、不良反应处理等方面的系统科普工作。

据人民网财经观察，连日来全国多地根据“二十条”措施积极调整防疫政策，其中多项要求旨在提升老年人群免疫接种覆盖率。

辽宁省大连市要求各地区街道社区对本辖区的老年人、有基础性疾病人群要做到底数清，建立台账，做好宣传和政策解读，引导符合条件的老年人和有基础性疾病人群“应种尽种”。

青海省海北州要求持续加快推进新冠疫苗接种工作，加快提高疫苗加强免疫接种覆盖率，特别是老年人群加强免疫接种工作，确保年底前老年人群加强免疫接种覆盖率达到91.2%以上。

与此同时，近期，北京、上海、杭州等地相继启动吸入式新冠疫苗接种工作。

据杭州市卫健委11月14日发布的《接种“吸入式新冠疫苗”解答》，吸入式新冠疫苗已开展严格的临床试验，数据表明吸入式新冠疫苗具有良好的安全性，总体不良反应发生率低，绝大多数反应为轻度，加强接种后6个月内未发生严重不良事件，尤其在老年人中安全性表现更佳。

“下一步，我们按照国务院联防联控机制的部署，制定加快推进疫苗接种的方案，指导各地继续采取多样化的便民服务措施，来推进新冠病毒疫苗接种这项工作。”常继乐说。

具有广谱保护作用的单价或多价疫苗研发进展情况如何？

“二十条”措施提出，“加快开展具有广谱保护作用的单价或多价疫苗研发，依法依规推进审批”。

当前，我国正从多条技术路线推进疫苗研发工作，涵盖单价奥密克戎变异株灭活疫苗、四价重组蛋白疫苗、广谱新冠病毒疫苗等，不断提高疫苗的有效性和针对性。

据介绍，广谱新冠疫苗包括多价和单价两种实现路径，多联多价疫苗由几种疫苗或者疫苗与类毒素按照一定比例混合而成，接种一针可以同时预防多种变异株的新冠病毒，有利于扩大免疫保护效果。

“广谱疫苗是应对病毒快速变异和传播的有效策略。”党双锁说，广谱疫苗能针对在不同新冠变异毒株中都存在的蛋白研发新冠疫苗，可以实现广谱保护作用。目前已有的重组蛋白疫苗采用的RBD蛋白就是新冠病毒与人体细胞结合的关键蛋白，理论上看具有一定的广谱性，如果通过技术升级增强重组蛋白疫苗的免疫效果，也有接近实现广谱效果的可能性。

中华预防医学会常务副会长兼秘书长冯子健在7月23日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，目前，多条技术路线均已开展单价、多价奥密克戎变异株疫苗研发。进展较快的单价奥密克戎变异株灭活疫苗已经获得临床试验批准；进展较快的四价重组蛋白疫苗已经获得阿联酋Ⅲ期临床试验批件，相关研究已经启动。

其他多款单价、多价含奥密克戎变异株灭活疫苗、重组蛋白疫苗、腺病毒载体疫苗、mRNA疫苗也在开展临床前研究。此外，科研攻关组疫苗研发专班还布局了广谱新冠疫苗的研究，进展较快的疫苗已经获得临床试验批件并启动相关研究。

党双锁强调，尽管各种疫苗在接种后均可获得较高水平保护性抗体，但对病毒的免疫力并没有能达到100%，所以接种疫苗后仍需保持常态化防控意识，继续佩戴口罩、保持社交距离。

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