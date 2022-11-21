室内湿度“最佳点” 新冠传播少一点

据11月17日发表在《英国皇家学会界面杂志》上的一项研究，美国麻省理工学院研究团队报告说，将室内相对湿度保持在40%到60%之间与相对较低的新冠感染率和病亡率有关，而在此范围之外的室内条件则与较差的新冠结果相关。

研究结果基于该团队对2020年1月至2020年8月期间121个国家/地区的新冠感染数据和气象测量结果的分析，研究表明新冠区域暴发与室内相对湿度之间存在密切联系。

研究人员发现，每当一个地区的新冠感染病例和病亡人数增加时，该地区估计的室内相对湿度平均低于40%或高于60%，无论季节如何。在估计的室内相对湿度处于40%至60%的“最佳点”期间，该研究中几乎所有地区的新冠感染病例和病亡人数都较少。

自新冠暴发开始以来，科学家们一直在考虑这种病毒的毒力随季节变化的可能性。感染和相关病亡数似乎在冬季上升，在夏季下降。但此前试图将病毒模式与季节性室外条件联系起来的研究得出了不同的结果。

在温暖时期，每个国家/地区的室外和室内相对湿度大致相同，但在寒冷时期它们会迅速分化。虽然室外湿度全年保持在50%左右，但北半球和南半球国家的室内相对湿度在各自较冷的时期下降到40%以下，当时这些地区的新冠病例和病亡人数也激增。

对于热带国家，一年四季室内和室外的相对湿度大致相同，在该地区的夏季室内湿度逐渐上升，此时室外湿度高可能使室内相对湿度超过60%。他们发现这种上升反映了热带地区新冠病亡人数的逐渐增加。

研究人员说，“我们在室内相对湿度的低端和高端看到了更多的新冠病亡报告，而在40%到60%的最佳点内则更少。这个中间相对湿度窗口与更好的结果相关，这意味着未来更少的病亡和大流行的减速”。