既要整治层层加码，也要防止放松防控

进一步优化防控工作的二十条措施发布以来，各地各部门采取多种措施落实落细。面对依然复杂严峻的疫情防控形势，只有坚持完整、准确、全面贯彻落实党中央决策部署，坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针，科学精准做好疫情防控各项工作，才能尽快遏制疫情扩散蔓延势头，坚决打赢常态化疫情防控攻坚战。

近三年来，我国根据全球疫情形势和病毒变异情况，结合我国疫情防控实践经验，因时因势优化调整防控措施。每一次调整优化，都经过反复研判、科学论证，确保积极稳妥、风险可控。进一步优化防控工作的二十条措施是基于对病毒变异和传播规律的把握和近三年来各地防控经验的总结，是稳中求进、走小步不停步、符合我国国情、更加科学精准的举措。必须更科学、更规范、更快速地开展疫情防控，充分利用资源，提高防控效率，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

做好疫情防控工作，关键是科学精准、扎实推进，既要坚决整治“层层加码”“一刀切”等问题，也要防止以优化措施为名放松防控要求。要按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，严格执行国家统一的防控政策，及时纠正与第九版防控方案和进一步优化防控工作的二十条措施不相符的做法，及时纠正“扩大赋码”、动辄“全域静默”等简单做法，防止“一天两检”“一天三检”等不科学做法。要适应病毒快速传播特点，严格做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，以快制快，集中力量打好重点地区疫情歼灭战，采取更为坚决、果断措施攻坚，尽快遏制疫情扩散蔓延，尽快恢复正常生产生活秩序，决不能等待观望、各行其是。

必须深刻认识到，优化调整防控措施不是放松防控，更不是放开、“躺平”，而是适应疫情防控新形势和新冠病毒变异的新特点，坚持既定的防控策略和方针，进一步提升防控的科学性、精准性，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。做好疫情防控工作，要坚决摒弃不负责任的态度，坚决防止打着优化防控的旗号搞撒手不管、“一放了之”，不断筑牢疫情防控防线。疫情尚未远去，防控不能松懈。必须坚持稳字当头，坚持底线思维，强化责任担当，切实把该管住的重点风险管住，把必要的防疫举措抓实抓细，以扎实有效的防控工作应对疫情变化的不确定性，坚决守住不发生规模性疫情的底线，为经济社会发展提供坚实保障和良好条件。

坚持就是胜利，坚持必定胜利。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，保持战略定力，坚定必胜信心，慎终如始抓实抓细疫情防控各项工作，我们一定能打赢常态化疫情防控攻坚战，夺取疫情防控和经济社会发展双胜利。

新华社北京11月19日电