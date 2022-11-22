居家隔离和居家健康监测的主要区别是什么？中疾控解答

人民网北京11月22日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就不折不扣落实疫情防控优化措施、全力抓好当前疫情处置工作举行发布会。

会上有记者问，对于密切接触者的隔离措施，由此前的“3天居家健康监测”改为“3天居家隔离”，这样的调整出于怎样的考虑？居家健康监测和居家隔离的主要区别是什么？什么条件下可以居家隔离？居家隔离需要注意什么？

对此，中国疾控中心传防处研究员王丽萍表示，做这样的调整，主要是根据今年7-8月份，对于第九版防控方案评估实践的结果，发现密切接触者5天内阳性检出的比例达到94.5%，7天达到99.7%。所以，由原来的7天集中隔离调整为5天集中隔离，后续的风险采取3天居家隔离的方式兜住，也就是说加大了后续3天的管控力度。做这样的优化调整，不仅节约了集中隔离资源，还能最大限度的管住风险，提高防控效率。

居家隔离和居家健康监测人员管理要求不一样

采取居家隔离和居家健康监测的人员有什么主要区别？王丽萍表示，这两类人员感染风险大小是不同的，所以在整个管理要求上也是不一样的。

王丽萍进一步介绍，居家隔离的人员在隔离期间赋码，本人和共同居住人员严格做到不外出，包括共同居住的人员，拒绝一切探访，期间核酸检测由社区组织采样人员上门采集。当然，在隔离期间因为就医等需要外出的时候，社区要安排专人专车，全程做好个人防护，落实闭环管理。

居家健康监测的人员在管理期间非必要不外出，如果确实因为有就医的需求需要外出的，这时候要做好个人防护，规范佩戴N95/KN95颗粒物防护口罩，避免乘坐公共交通工具，也不要前往人员密集的公共场所，“但是有很大的一个不同，就是不限制其共同居住人员的活动。这是两者在管理措施方面的区别。”

居家隔离要满足四方面条件

满足什么条件才能够实行居家隔离？王丽萍介绍，基本要满足以下四个方面的条件：一是单独居住，或者一套房屋里能有通风较好的房间作为隔离室，保持相对的独立，隔离室外要放置桌凳，主要是作为非接触式传递物品的需要；

二是尽量使用单独卫生间，避免与其他家庭成员共用卫生间；

三是房间如果使用空调系统通风的话，应该选择分体空调，如使用集中空调，全空气系统应关闭回风。这是对于通风方面的要求；

四是房间内要配备体温计、纸巾、口罩、一次性的手套、消毒剂等个人防护用品和消毒产品及带盖的垃圾桶。满足这样一些条件才可以进行居家隔离。

在居家隔离期间需要注意哪些事项？王丽萍介绍，一是隔离人员和同住人员严格做到不外出，确实需要就医外出的人员，要专人专车闭环管理；

二是做好每日健康监测，并且要把每天健康监测的结果报告社区进行医学观察的管理人员；

三是做好个人防护，居家隔离人员在日常活动，要限制在隔离房间内，同住人员尽量不进入隔离房间。当然，如果是居家隔离人员为哺乳期母亲，这种情形就是做好个人防护的基础上，可以继续进行母乳喂养婴儿，这是一种特殊的情况。

四是隔离期间要做好室内通风消毒，不与家庭内其他成员共用生活用品，还要配合做好核酸检测等防疫工作要求。