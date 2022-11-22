社会面病例占比较高是否与取消“次密接”有关？国家疾控局解答

人民网北京11月22日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就不折不扣落实疫情防控优化措施、全力抓好当前疫情处置工作举行发布会。

会上有记者问，当前全国疫情形势仍然比较严峻复杂，部分地区的新增感染者中，从社会面筛查出来的数量占到了一定比例，这是否与取消了“次密接”的管控措施有关？面对比较多的社会面筛查病例，如何更加精准高效的管控住疫情？

国家疾控局传防司二级巡视员胡翔表示，社会面的病例占比比较高，主要与两个方面原因有关：一是病毒特性。新冠病毒持续演变，奥密克戎变异株传播已经有一年多的时间，也演变出了很多亚分支，隐匿性更强，传播速度也更加快。如果常态化监测预警措施落实不到位，往往发现疫情较晚，发现的时候就已经发生了广泛的社区传播，社会面感染者也多。

二是对疫情的反应速度。在疫情发现初期，及时发现管控社会面的感染者、准确判定管控密切接触者、及时精确划定并公布风险区，这些都是抢占疫情防控先机的关键。如果犹豫不决、错失疫情防控的关键期，后期社会面感染者会在短期内迅速增长，疫情防控的难度也将大大增加。

对于如何更加精准高效的管控住疫情，胡翔强调，重点要做到三个“四”。第一个“四”是落实好“四早”，做好常态化监测预警，提升疫情监测的敏感度，同时加强对风险岗位从业人员、重点机构和重点人群的监测，切实做到风险人员的早发现和早管控。

第二个“四”是要压实“四方责任”，全面落实属地、部门、单位、个人的四方责任，没有发生疫情的地方、部门和单位要落实落细各项常态化疫情防控措施；一旦发生疫情，要立即启动应急指挥体系，动员所有的防控力量，以快制快，同心抗疫，构筑全社会共同防控的战线。

第三个“四”是要做到“四个统筹”，要对核酸检测力量、流调力量、隔离资源以及对流动人员的管理进行有效的统筹调配，合理利用防控资源，形成防控合力。