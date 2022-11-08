高济医疗与阿斯利康签订战略协议 共同推动肿瘤专病领域精准全病程管理服务

11月7日，在第五届国际进口博览会上，高济医疗与阿斯利康签订战略合作协议。双方将持续深化合作，共同推动肿瘤专病领域如乳腺癌患者的精准全病程管理服务，提升肿瘤创新药物等健康服务可及性，助力“健康中国2030”战略目标，提升中国肿瘤患者的5年生存率。

国家癌症中心发布的数据显示，目前乳腺癌已成为危害女性身心健康的第一大恶性肿瘤，2021年我国新发乳腺癌病例约为42万，同时我国女性乳腺癌的平均发病年龄更趋于年轻，平均在45岁左右。

高济医疗首席执行官李波表示，高济医疗以布局全国超过300多个地级市的万家连锁药房、DTP药房，自建5家互联网医院为基层医药健康服务入口，已有实践证明，作为患者的第一道早筛场景、第一道分级诊疗场景、第一道患者院外电子健康档案建档场景、第一道健康咨询和服务场景、第一道社区健康防护线，通过线下药房面对面沟通，和高济医疗独有的“1个互联网医院医生+1个执业药师+1个慢病管理专员”的专业团队协同答疑解惑，形成“医+药+健康管理”的服务闭环。

“非常期待与阿斯利康携手，深化既往合作基础，共同构建开放协作的创新健康生态。”李波指出，此次在进博会平台宣布战略合作，既是进博会“以开放促共享共赢”的题中之义，也是双方未来合作新的开篇，双方将秉持服务患者的初心，通过完善的数字化产品矩阵和医疗健康全场景数字化运营能力，共同促进患者使用创新肿瘤药品及服务的可及性和可支付性，搭建以患者为中心的管理平台推进诊疗一体化，共同探索新型患者管理模式并推动优质医疗资源下沉。

阿斯利康中国肿瘤事业部总经理陈康伟表示，阿斯利康今年展台以“举创新、致中国、链全球”为主题，通过进博会持续开拓与政、产、学、研、医、投各界伙伴的创新合作机遇，促进产业创新实力，通过“引进来、走出去”，以中国产业优势链接全球机遇。(记者 杜丁)