全国乳腺癌大会发布新版诊疗指南 专家解读最新亮点

“之所以要写中国自己的诊疗指南，一方面是因为我们有自己的原研产品；另一方面，国内医疗行业发展较快，产品的可及性不断提高。” 在日前举行的2022全国乳腺癌大会暨中国临床肿瘤学会乳腺癌（CSCO BC）年会上，中国临床肿瘤学会副理事长兼秘书长、解放军总医院肿瘤医学部副主任江泽飞表示，会上发布的《中国临床肿瘤学会（csco）乳腺癌诊疗指南2022》（以下简称《CSCO乳腺癌诊疗指南（2022版）》），是根据国内现阶段发展情况，面向全社会发布的乳腺癌诊疗指南，将利于提高国内标准化诊疗水平，提升患者诊疗效果。

据了解，《CSCO乳腺癌诊疗指南》自2017年颁发以来，一直兼顾地区发展差异，诊疗手段可及性和肿瘤治疗社会价值，致力于为中国及类似国家、地区推荐最佳治疗方案，目前已完成了五版更新。指南具有及时更新，纳入国内、国际最新研究进展等优势，还会对最新纳入医保的产品给出更高推荐等级。对此，江泽飞提出，对国际上已有重要进展、但国内暂未批准的产品，指南以II级推荐方式纳入，能够帮助更多同行了解学术最新进展。

在介绍《CSCO乳腺癌诊疗指南（2022版）》时，江泽飞表示，新指南是在既往基础上，继续秉承循证医学证据、临床需求和专家共识进行更新，保证了科学性、实用性和时效性。同时，新指南对诊疗方案采用三级推荐模式。在推荐过程中，综合考虑药物可及性和有效性，形成I级推荐、II级推荐和III级推荐模式，其中I级推荐为最优推荐等级。

据悉，在《CSCO乳腺癌诊疗指南（2022版）》纸质版发布的同时，智能版也同步更新，不仅便于临床医生查询，还可在一年内多次更新，为临床打造一个动态便捷的管理系统。江泽飞认为，智能版指南有助于医患沟通，帮助患者及时了解个人病情所处的阶段，减少对治疗不一致性的担忧，让患者能得到较好的疾病管理服务，降低疫情对肿瘤治疗的影响。