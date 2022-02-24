“肿瘤防治分级诊疗服务体系建设路径研究”在京启动

2月20日，“肿瘤防治分级诊疗服务体系建设路径研究”项目启动会以线上线下结合的方式在京召开。

国家卫生健康委卫生发展研究中心副主任甘戈表示，项目涉及的任务范围涵盖“肿瘤防治”和“分级诊疗”，希望项目能通过研究肿瘤单病种在各级医疗卫生机构的诊治路径，真正落实分级诊疗。

国家卫生健康委医政司处长王斐梳理了国家分级诊疗政策脉络，对国内分级诊疗的经验作了总结，并希望通过本项目，以肿瘤单病种为切入点，形成可复制可推广的分级诊疗3.0新模式。

国家卫生健康委卫生发展研究中心研究员黄二丹介绍，该项目是以提升区县及地市肿瘤服务能力为核心目标，以省市为单位，以信息化为手段，探索肿瘤分级诊疗服务体系的机构布局、服务模式、具体流程、相关标准、运行机制、评价指标和配套政策等建设路径，为全面落实分级诊疗，构建整合型服务体系提供实证依据。北大肿瘤医院副院长邢沫以及多市县医院管理者对项目研究内容和预期产出进行了探讨。

圆心医疗相关负责人表示，作为该项目信息技术支撑提供方，将充分发挥癌症防治协作网络作用，切合各省肿瘤的发病情况，在常见多发肿瘤的诊治方面引入准入制度，规定不同级别的医院在诊断治疗方面必须具备基本的标准，使肿瘤患者能够得到合理、有效、规范化的诊治，降低手术并发症及围手术期死亡率，进一步提高肿瘤患者的远期生存期和生活质量。