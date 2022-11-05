中华财险助力健全多层次社会保障体系 全方位守护人民群众健康生活

党的二十大报告指出，“健全社会保障体系”“推进健康中国建设”“健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系”“促进多层次医疗保障有序衔接，完善大病保险和医疗救助制度，落实异地就医结算，建立长期护理保险制度，积极发展商业医疗保险”。

站在新的历史起点上，中华联合财产保险股份有限公司(以下简称“中华财险”)将深入学习贯彻党的二十大精神，持续服务国家战略及实体经济发展，助力健全多层次社会保障体系，促进多层次医疗保障有序衔接，为增进民生福祉、提高人民生活品质贡献力量。

作为国有控股保险公司，近年来，中华财险坚持高质量发展战略，全方位多层次参与社会保障体系建设。特别是在政策性健康险方面，中华财险积极服务“健康中国”和“乡村振兴”战略，积极开展大病保险、长期护理保险和防贫保险等政策性健康保险项目，为人民群众提供全方位全周期健康保障服务。

扎实推进大病保险项目 护牢人民健康保障的“救命钱”

大病保险制度是基本医疗保障制度的拓展和延伸，对于进一步完善城乡居民医疗保障制度、健全多层次社会保障体系具有重大意义。数据显示，大病保险制度从2012年建立以来已覆盖12.2亿城乡居民。

作为较早一批参与大病保险试点的保险公司，中华财险目前已在重庆、河南、新疆和甘肃等15个省(市)50多个地市开展大病保险项目，为近8000万城乡居民大病患者提供医疗保障服务，极大地减轻他们的医疗费用负担。

2021年，中华财险开始承办河南省城乡居民大病保险及困难群众大病补充保险项目，覆盖参保人群950多万人。自开始承办河南省城乡居民大病保险及困难群众大病补充保险项目以来，中华财险加强服务创新，制定“三多三少”工作法，创新三种服务模式：通过前端多思考，群众少跑腿，建立“一次性告知”服务模式；通过中端多简化，群众少操心，建立“大病保险理赔阶段的报销手续以基本医疗报销结算单为准”的创新服务模式；通过后端多沟通，群众少作难，建立“特殊客户群体绿色通道”服务模式，多措并举提升大病保险服务品质。

今年以来，中华财险甘肃分公司承办甘肃省城乡居民大病保险项目，覆盖参保人群193万人。中华财险积极推进大病保险即时结报工作开展，目前已开通即时结报的医院有163家。其中，28家公立医疗机构，31家民营医疗机构，104家乡级医疗机构，实现了定点医疗机构全覆盖。截至目前，共报销3.97万人次，次均报销金额2230元，切实减轻了患者大额医疗负担，有效防范了患者因病致贫、因病返贫。

此外，中华财险重庆分公司近年来在重庆市“职工大额医保、居民大病保险”两个民生项目中认真履行服务承诺，发挥商业保险公司参与社会治理的优势，履行社会责任。2019年以来，累计承担大病保险风险保障 3.17万亿元，支出医疗保险金 16亿元，累计为30余万人次提供高额医疗费用赔付服务。

积极承办长期护理保险 织牢失能人群的“照护网”

随着人口老龄化程度进一步加深，我国失能、失智人群也迅速增加。截至2021年底，我国失能和部分失能老年人超过4000万，他们不同程度地需要生活照料和护理服务。我国从2016年开始试点建立长期护理险制度，为广大失能、失智人群提供护理保障服务。目前我国长期护理保险已经覆盖全国49个城市、1.45亿人，全国累计108.7万人享受长期护理保险保障待遇。

为彰显国有保险企业的社会责任，中华财险已在江苏、四川和山东等10个省开展长期护理保险项目，为1500多万失能、失智人群提供居家和机构护理保障，有效减轻了诸多失能、失智老年人和残疾人的护理费用负担。

成都市是2016年人社部确定的全国15个长期护理保险制度试点城市之一，并于2017年7月1日正式启动长期照护保险试点。2020年7月1日起，中华财险四川分公司立足民生需求，积极参与成都市长期护理保险项目，成为回馈社会、服务民生保障的重要契机。

中华财险四川分公司成都市长期护理保险项目覆盖参保人数478.8万人，其中城镇职工参保人员329.87万人，城乡居民参保人员128.1万人，省本级参保人员20.83万人，每年提供风险保障超过1200亿元。自2020年7月承办以来，累计受理失能认定申请6800余人，待遇支付11.14万人次，支付金额近9500万元。

中华财险河北分公司承办石家庄市长期护理保险项目后，石家庄中心支公司与石家庄栾城区医疗保障局通力合作，成立长护险评定委员会，推动长护险失能等级评定、争议案件会商、居家护理技能培训、日常巡查等各项工作有效开展，采取多种有效措施不断改进和创新服务模式，提高重度失能人员及其子女的获得感和幸福感。

为确保参保人员享受到日常护理服务，评定委员会制作《居家护理技能培训课件》，聘请专业的护理专家讲解护理技能、护理要点以及日常护理注意事项，以提升护理人员专业能力，让重度参保人员享受优质的护理服务。除此之外，通过签订失能人员居家护理协议，列明服务项目，进一步明确了护理人员和代理人员的责任和义务。

探索构建防贫济困机制 筑牢贫困边缘人群的“保护墙”

党的二十大报告指出，“全面推进乡村振兴。全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在农村”。

近年来，中华财险积极响应国家“乡村振兴”战略，为处于贫困边缘的农村低收入户和人均收入不高不稳的脱贫户提供因病返贫、因灾返贫和因学返贫等风险保障，防止贫困边缘人员、不稳定脱贫户和突发严重困难户因病、因灾和因意外事故等再次返贫。2022年，为300多万处于贫困边缘的农村低收入户和人均收入不高不稳的脱贫户提供了近5000亿元防贫风险保障。

中华财险重庆分公司承办垫江、沙坪坝、璧山、梁平、巫山、巴南、荣昌等7个区县的惠民济困保项目，每年保障人数超过30万人，提供风险保障340亿元。截至目前，已有超过6万人次受益，受益金额超过1亿元。

2021年开始，中华财险重庆分公司为了解决因病、因灾、因学致贫返贫，积极参与全市“综合防贫保”的风险保障工作，为巫溪、南川、黔江、永川、大足等5个区县提供了“综合防贫保”风险保障868亿元， 目前已有208户贫困边缘户受益，受益金额403万元，其中，升学补助784件，补助困难学子195万元。实现了“参保对象得保障、经办机构可持续、财政补贴有效益”的多赢格局。

此外，中华财险还在新疆、内蒙古、河南、江苏等7个省17个地市开展重特大疾病医疗救助保险，为城乡最低生活保障人员、五保人员、三无人员、优抚人员、边缘人员、孤儿以及特困供养人员等特殊人员提供住院医疗和意外伤害等风险保障。

在提供重特大疾病医疗救助保险服务方面，2019年以来，新疆分公司为新疆喀什地区160余万已参保的建档立卡贫困户、低保对象(含重病重残儿童、单独立户的重度残疾人)、特困供养人员(含孤儿)、低收入群体(含边缘易致贫户)等困难群体提供医疗救助保险保障。