“双11”开局：促销规则“降级”、物流体验“升级” 理性消费活力十足

“剁手季，口碑爆款来袭”“心动不如行动”……近日，各大电商平台已经陆续拉开“双11”购物节的帷幕，带动众多消费者开启“买买买”模式。

作为观察我国经济活力的窗口之一，“双11”不仅是线上消费的节日，也体现出生产制造和物流供应等多方协同共赢。专家推测，就目前各大平台公布的相关数据，本届“双11”料将不负众望，成为疫情常态化下推动经济增长的重要动力之一。

“双11”期间，消费者在浏览电商平台优惠活动。人民网记者 杨迪摄

晒成绩 预售数据喜增长

目前，第一波预售尾款已经结束，多个平台陆续晒出了成绩单。在电商直播等新型营销方式的带动下，今年“双11”显示出不减的消费热情。

10月31日晚8点，天猫“双11”第一波售卖正式开启，销售1小时，102个品牌成交额过亿元。11月1日全天，超4千家品牌的会员成交额同比增长超100%。

今年“双11”淘宝将营销活动的核心放在电商直播赛道，开卖一小时的直播整体场观同比增长超过600％，腰部主播交易额同比增长250％。

京东提供的数据显示，从10月31日晚8点至11月1日24时，京东累计售出商品超5.5亿件，近5万中小品牌成交额同比增长超100%，近7万中小商家成交额同比增长超100%。其中家电商品售出超1500万件，PLUS用户成交金额同比增长超50%。

今年抖音“双11”大促，10月31日0时开卖，仅1小时支付客单价相比去年同期增长217.1%；抖音商城曝光量相比921大促同期增长36.8%；商品搜索量相比921大促同期增长91.2%。

唯品会开售1小时，品类销量劲增，其中秋冬服饰、户外运动、母婴用品、亲子用品等多个细分品类甚至出现倍数级增长。

由于年轻群体对于新国货的关注度明显提高，在这次“双11”盛宴创下佳绩的店铺中，有不少国货品牌的身影。京东发布“双11”首日开售战报，成交额排名前20的商家中，中国品牌占比达80%；天猫“双11”创下1小时破亿佳绩的店铺中，有超半数都是国货品牌。

秒退款 消费者下单更理性

“一边付尾款，一边忙退款。”作为连续十余年深度参与“双11”的资深网购达人，杨女士在付完20多件商品尾款后，又果断秒退了其中的4件。

“有些是为了满减凑单，有些是冲动下单，付完定金后考虑了几天，果断退掉了。”杨女士解释，平台的规则要求必须付完尾款才能申请退款，所以“付款+退款”成为很多人的选择。

10月31日晚8点，不少电商平台开启“付尾款”，“双11”大战进入白热化。高频交易一度导致支付软件出现暂时崩溃。

相对而言，今年的“双11”在延续“省钱”卖点的同时，优惠规则正在变得简洁。京东取消了多种品类券，仅分双档位，即全品类每299元减50元和部分品类每1000元减100元促销；天猫、淘宝继续推出“满300-50”“满200-30”等活动；拼多多无预售，“直给”满减和百亿补贴；唯品会无需凑单，单件商品即可参与优惠。

为引导消费者科学理性消费，避免权益受损，多地消协、市场监管局等政府部门也第一时间发布了消费提示，强调要货比三家，对于甩卖、清仓、最低价等优惠打折的商品，要对比平时销售价格，甄别“低价”是“真实惠”还是“设套路”，警惕价格陷阱，并保留好相关购物凭证，以便在维权时使用。

即时达 物流体验更畅快

“咚咚咚……您的快递已投递！”同样蹲守“双11”付尾款的王先生说，吃了个晚饭的时间，物流信息提示刚买的物品已经投递到家附近的快递点了。

在微博热点话题#发货#的评论区，不少网友表示，今年很多平台“付完尾款秒发货”。相较于往年“双11”商品常因物流迟滞等问题，今年网友则戏称“发货速度擦出火星”。

在物流供应链方面，前置仓、直发、驻厂、驻仓等模式，减少了旺季寄递全链路环节，有力支持了同城购、即时购、线上下单线下取货等多种电商新模式，大大提高了整合布局能力，快递行业呈现量价齐升、旺季更旺的特征。

不仅如此，今年许多平台还启动了预售极速达服务，货品提前送至附近站点，距离最终收获地址不超1公里，只要消费者付了尾款，站点就能立即发货，快速配送，最快可以实现“分钟级送达”。

目前，“双11”促销活动正在持续推进，各个平台的满减活动仍在继续，红包雨、瓜分亿元补贴等福利不停歇，各种互动活动持续发力。

专家指出，作为实现消费方式变迁的载体，电商平台亦正从单纯地追逐流量、冲高数据，向更好满足服务消费升级需求转变。服务美好生活，正成为各方竞争力的体现。