国家疾控局： 督促各地在防疫中更加科学精准

人民网北京11月5日电 （记者孙红丽）国务院联防联控机制今日召开新闻发布会，介绍科学精准做好疫情防控有关情况，并答记者问。

国家疾控局传防司二级巡视员胡翔在会上表示，自新冠疫情发生以来，我们始终秉持人民至上、生命至上的理念，全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，按照“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的工作要求，根据病毒变异特点和疫情防控形势，不断动态优化调整防控策略措施，有效维护了人民群众生命安全和身体健康，高效统筹疫情防控和社会经济发展取得重大积极成果。“实践证明，我们关于疫情防控策略和一系列战略举措是完全正确的，也是最经济的、效果最好的。”

坚持“动态清零”总方针不动摇

胡翔指出，当前，国际疫情迎来新的冬季疫情流行季，国内局部地区疫情反弹趋势明显，叠加流感等其他呼吸道疾病传播风险，疫情形势更加严峻复杂。

“我们坚持‘动态清零’总方针不动摇，在总结各地疫情防控实践和政策实施效果的基础上，组织专家根据病毒潜伏期、传播力、致病力的变化，不断优化完善疫情防控措施，提高科学精准防控水平，进一步统筹好疫情防控和经济社会发展。”胡翔说。

督促各地在防疫中更加科学精准

另外，为了督促各地疫情防控措施更加科学精准，国家疾控局监督一司二级巡视员妥佳指出，一是要充分发挥各级整治“层层加码”专班工作的作用，建立健全快速反应机制，及时转办、核实群众举报投诉，建立问题台账，实行销号式的管理模式，督促指导地方及时解决群众的投诉问题。

二是坚持问题导向，紧盯群众关心关切的问题，对发现地方违反“九不准”等疫情防控要求的坚决督促整改到位，确保有关“层层加码”问题及时得到妥善解决，同时对于地方整改不及时、不到位的，予以通报曝光。

三是指导涉疫地区用心用情做好群众工作，加大对日常生活和防疫物资的调运储备，切实保证老弱病残幼孕等群体的就医需求，细致耐心做好群众工作，最大限度争取群众的理解和支持，防止疫情防控简单化、一刀切和“层层加码”等问题的出现。