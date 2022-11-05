国家疾控局通报一些地方“层层加码”等问题：依法依规严肃问责

人民网北京11月5日电 （记者孙红丽）国务院联防联控机制今日召开新闻发布会，介绍科学精准做好疫情防控有关情况，并答记者问。

对于疫情防控“九不准”公众留言板上群众反映较多的问题，国家疾控局监督一司二级巡视员妥佳介绍，主要集中在以下三个方面：一是对来自于低风险地区人员采取强制劝返、隔离等限制措施，黑龙江省大庆市、山西省太原市这类投诉较多。二是随意将限制出行范围由中高风险地区扩大到其他地区，山西省运城市、河南省郑州市这类投诉较多。三是随意扩大采取隔离管控措施的风险人群范围，广东省深圳市这类投诉较多。

妥佳表示，除了违反“九不准”规定之外，一些地方处置疫情存在简单化、一刀切、“层层加码”等新的表现形式。一是隔离场所收费。如贵州省毕节市、四川生南充市。二是随意静默、封城代替管控。如河南省郑州市。此外，舆情监测发现个别地区以赋码弹窗的形式限制人员出行。

“对于以上问题，我们高度重视，并同时进行整治。”妥佳强调，防控简单化、一刀切、“层层加码”，严重违背了科学精准防控、高效统筹疫情防控和经济发展的要求，是严重的形式主义、官僚主义，必须坚决果断、科学精准做好当前的疫情防控工作，坚决清理和制止各种形式的简单化、一刀切和“层层加码”行为，有关部门将及时通报并督促整改，整改不到位、不落实的，依法依规严肃问责。