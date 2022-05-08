江泽飞：乳腺癌患者5年生存率大幅提升 规范诊疗是关键

“我国乳腺癌诊疗事业仍面临挑战，但前景也将更加光明。”这是解放军总医院肿瘤医学部副主任江泽飞对乳腺癌诊疗现状的评价。

乳腺癌是严重威胁女性身体健康的疾病。5月8日，围绕我国晚期乳腺癌诊疗事业20年来的发展进程、《CSCO乳腺癌诊疗指南（2022版）》，以及多学科诊疗模式、创新药发展等话题，江泽飞提出，要以严标准守住安全底线，以患者为中心，为人民群众提供全方位、全周期健康服务。

江泽飞。（受访者供图）

江泽飞从亲历者的视角介绍了我国乳腺癌诊疗事业的发展进程。“20年前，谈及乳腺癌，很多人都会为之色变。如今随着科学进步，治疗手段不断推陈出新，目前中国乳腺癌患者总体5年生存率已超过80%，北京、上海、广州等城市三甲医院早期乳腺癌的5年生存率达到了90%以上。20年来，我国总患者数虽然在增加，但晚期患者比例在下降，早期患者的比例在增高。”他说。

同时，江泽飞还认为，治愈率的不断提高得益于治疗手段和治疗理念不断更新，也受益于相关政策、医药创新等多方面努力。过去，从国外引进一款药物可能需要5至8年甚至更的时间，可及性较低。如今，通过相关审批流程的优化、政策的进步，以及国内原研药物与国外先进经验的交流不断加深，药物可及性在不断提升，患者的诊疗获得感也不断增强。

随着乳腺癌发病呈现年轻化趋势，提升乳腺癌标准化诊疗水平成为社会关注的重点话题。前不久，《CSCO乳腺癌诊疗指南（2022版）》发布，作为该指南的有力推动者，江泽飞介绍了相关情况：“从2017年至今，《CSCO乳腺癌诊疗指南》已完成五版更新。2022版指南的核心特点是根据最新临床研究数据、药物获批及纳入国家医保药品目录的情况，为不同类型的乳腺癌提供治疗方案，并形成三个级别的推荐模式，其中I级推荐为最优推荐等级。该指南最大的优势在于及时纳入国内、国际最新研究进展，对国内最新纳入医保的产品，给出更高推荐等级，对国际上已有重要进展、国内暂未批准的产品，以II级推荐方式纳入。”

针对乳腺癌发病年轻化趋势，江泽飞认为，导致这种趋势的原因是多元的。他呼吁大众要关注、学习乳腺癌知识，提升健康素养水平，高发群体要定期体检，积极参与癌症早筛，防患于未然，让生活更加安心。

“我曾经有一个病人，17岁的时候患上乳腺癌，如今六七年过去了，她已经大学毕业并且结婚生子。”江泽飞说，作为一名医生，我们关注的不仅是疾病本身，也时刻在关注患者作为一个社会人的生活质量、心理状态。面对不同阶段的患者，医生需要对症下药给出准确的诊疗方案，治疗疾病的同时也要辅助患者做好心理疏导及人生规划，为患者带来更多的信心。

谈到创新药对促进晚期乳腺癌诊疗事业的发展作用，江泽飞表示，近几年来随着抗体偶联药物（ADC）的出现，我国HER2阳性局部晚期或转移性乳腺癌患者的治疗有了全新选择和更长的生存获益。“ADC的研发近年进入了快车道，该类药物可以被比喻为对抗肿瘤的‘精准导弹’，可以识别肿瘤细胞、避开正常细胞，有利于精准治疗，提高治疗效率”。

在江泽飞看来，医疗事业的进步不仅需要优秀的医学技术、规范的诊疗指南，还需要广泛推行多学科诊疗模式（MDT），即通过打通多个学科之间的联系，由多位不同领域的专家通过会诊的方式共同为患者制定个性化、精准化的治疗方案。

“MDT模式可以有效地避免患者握着一份病历本在不同的科室之间来回跑，由‘病人围着医生转’变为‘医生们围着病人转’，真正做到了以患者为中心，更好服务于患者，优化其就医体验。”江泽飞说。