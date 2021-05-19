规范肿瘤诊疗是改善医患关系重要一步

秋实

全国肿瘤规范化诊疗工作会议暨肿瘤多学科诊治及转化研究高峰论坛日前在京举行。国家癌症中心主任赫捷院士介绍，经过多年努力，我国肿瘤诊治逐步进入规范化、个体化和精准化的多学科综合治疗新时代，在创新技术、转化研究、原创研究等诸多方面也取得很大进展。此次论坛上，成立了肺癌、肝癌、食管癌、宫颈癌、卵巢癌5个肿瘤质控专家委员会，举行了全国肿瘤单病种质控工作启动仪式。

肿瘤诊疗既充满了诸多不确定性，也容易隐藏猫腻。肿瘤尤其是恶性肿瘤诊疗是世界性难题，治好了体现医生医术高超，对治不好的结果也不难做出解释。一方面，公众对肿瘤普遍存在“治得好治不好都要治”的心理，一些效果不确定的新疗法、新技术比较容易得到推荐，患者也易于接受，以至于肿瘤诊疗成为某些“奇葩疗法”的重灾区。另一方面，恶性肿瘤的死亡率较高，一些患者愿意花钱“最后一搏”，某些医德败坏的医生和医院，也就有了借机生财的更多机会和更大空间，肿瘤诊疗甚至成为行骗的多发领域。

前不久，某医院一名肿瘤内科医生发文举报肿瘤诊疗黑幕。经权威部门和相关领域权威专家调查评议，认为举报涉及的治疗过程中的治疗原则基本符合规范，对基因测序、基因检测、NK细胞治疗等新疗法在治疗过程中是否有不当利益交换等问题，卫健部门仍在调查。此事引发有关肿瘤诊疗的争议：肿瘤诊疗不能墨守成规，要鼓励创新，保持探索的活力，但也可能有医生以创新为名，行过度诊疗与欺诈之实，让患者多花很多钱不说，还增添了许多折腾，且诊疗效果反而更差。

技术创新与技术滥用容易混淆，还会导致医患之间出现猜疑，患者对新技术和新疗法容易持怀疑态度，而医生则可能认为自己大胆为患者做决定，反而遭到误解。上述这些问题，都需要通过规范肿瘤诊疗等措施来化解。此次召开全国肿瘤规范化诊疗工作会议，并成立5个肿瘤质控专委会，可谓正当其时，既是对前期争议的回应，也是提高肿瘤诊疗质量的最佳途径。

应当看到，规范肿瘤诊疗是一个动态过程，假如技术更新、指南换代、抗肿瘤药说明书的内容更改太慢，那么，前沿科技就难以走进现实，未经证实的“神疗法”与“神药”就容易见缝插针、冒名顶替。只有及时准确地更新，方能在创新与技术滥用之间划出清晰界线。

还要看到，由于技术滥用和过度诊疗可获巨大的利益，仅规范肿瘤诊疗尚不能解决问题，对医疗行为加大监管、对技术滥用和过度诊疗强化打击，这样的举措也必不可少。

尽管肿瘤只是一种慢性病，但在人们的观念之中，罹患肿瘤尤其是恶性肿瘤毕竟是一大不幸。因此，比起其他慢性病患者，这部分患者更需要得到关爱和精心诊疗，而不是将他们当成创收的工具、行骗的对象。

此次召开全国肿瘤规范化诊疗工作会议并成立相关质控专委会，并非“曲高和寡”的行业内部行动，实质上与老百姓的生活和就医紧密相关。期待以此为契机，大幅减少肿瘤诊疗的随意性，让所有肿瘤患者都能获得更加规范有效的诊疗。