如何区分新冠肺炎、普通感冒和流感？专家解答

人民网北京11月5日电 （记者孙红丽、闫妍）国务院联防联控机制今日召开新闻发布会，介绍科学精准做好疫情防控有关情况，并答记者问。

秋冬季节流感高发，该如何区分新冠肺炎、普通感冒和流感？遇到发热等情况该怎么办？

对此，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，新冠疫情之下，这三种疾病有类似的地方，但是有很大的不同，一旦出现发热等症状一定到医院看病，甄别排查是新冠还是流感，是流感针对性治疗，是新冠不单纯是抗病毒治疗早期干预的问题，还要隔离，避免进一步传播的风险，同时也要密切监测病情变化，防止发展为重症，包括基础病加重的风险。

王贵强介绍，新冠病毒感染、感冒和流感都属于呼吸道的病毒性疾病，但是它们还是有很多区别，有共性，也有差别。

首先，从病原上来看。普通感冒是由定植的一些病毒，如鼻病毒；流感是流感病毒导致的；新冠是新冠病毒。

第二，从传染性来看。感冒是没有传染性的，当抵抗力下降的时候，在上呼吸道定植的一些病毒复制以后导致症状。流感和新冠都具有传染性，新冠的传染性明显高于流感。

第三，从感染部位来看。普通感冒一般在上呼吸道，一般不会导致肺炎，流感大部分也在上呼吸道，极个别的、老年人有基础病的，可能会累及到肺脏。但新冠可导致肺炎，新冠病毒感染以后可以诱发一系列基础病的加重，这是新冠的一个很重要特点，所以不能忽视。

第四，从发生季节来看。感冒没有季节性，一年四季都可以发生，因为抵抗力下降就可以出现局部的病毒繁殖导致症状，流感主要是秋冬季为主，新冠病毒一年四季都可以发生，但是秋冬季将是高发季节。

第五，从临床表现上看。感冒比较轻，一般有上呼吸道的一些症状，流鼻涕、鼻塞，个别的会有一些低热，很少有高热的。而流感常常是有全身的症状，头疼、发热、咽喉痛、肌肉关节酸痛等等。新冠病毒感染后可出现发热、肌肉关节酸痛、咳嗽、嗅觉、味觉下降等，还可能诱发基础病的加重，尤其是老年人。

第六，治疗方面。普通感冒不治疗，本身自限，一般1-3天就好了。流感有特效药，通过抗病毒治疗可以减轻症状，减少进一步并发症的发生。新冠目前也有抗病毒药，所以对新冠治疗更要积极，尤其是有基础病的老年人更要早期进行干预避免病情恶化，包括抗病毒治疗、氧疗、中药等综合治疗。