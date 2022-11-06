国家卫健委：11月5日新增新冠肺炎本土确诊病例526例、无症状感染者3894例

11月5日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例588例。其中境外输入病例62例（广东21例，福建20例，北京6例，山东4例，上海3例，四川3例，辽宁2例，内蒙古1例，江苏1例，陕西1例），含6例由无症状感染者转为确诊病例（四川3例，福建1例，广东1例，陕西1例）；本土病例526例（广东252例，北京43例，内蒙古43例，重庆40例，山西35例，新疆23例，河南16例，湖南11例，云南11例，陕西9例，黑龙江7例，山东7例，四川6例，甘肃6例，青海5例，福建4例，江苏2例，贵州2例，河北1例，辽宁1例，浙江1例，江西1例），含141例由无症状感染者转为确诊病例（广东119例，甘肃6例，陕西3例，北京2例，黑龙江2例，福建2例，重庆2例，四川2例，山西1例，浙江1例，云南1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例267例，其中境外输入病例60例，本土病例207例（广东41例，内蒙古40例，陕西36例，北京15例，浙江13例，山西12例，江苏11例，四川7例，新疆7例，重庆6例，甘肃4例，青海3例，天津2例，河南2例，云南2例，宁夏2例，辽宁1例，福建1例，湖南1例，广西1例），解除医学观察的密切接触者72745人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例532例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例26071例，累计治愈出院病例25539例，无死亡病例。

截至11月5日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例6324例（其中重症病例29例），累计治愈出院病例252004例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例263554例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者8245791人，尚在医学观察的密切接触者683131人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者4022例，其中境外输入128例，本土3894例（广东1330例，内蒙古649例，新疆516例，黑龙江296例，湖南253例，河南174例，青海100例，山西91例，山东77例，湖北67例，重庆61例，甘肃60例，云南39例，福建38例，河北29例，四川26例，辽宁19例，陕西13例，天津11例，江苏10例，宁夏9例，北京6例，吉林6例，上海5例，西藏3例，浙江2例，安徽2例，江西1例，贵州1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者758例，其中境外输入99例，本土659例（新疆92例，广东90例，云南63例，陕西53例，四川51例，湖北49例，内蒙古36例，山东31例，山西28例，浙江26例，天津24例，江苏20例，广西14例，河北12例，重庆11例，上海10例，黑龙江8例，西藏7例，青海6例，河南5例，安徽4例，福建4例，甘肃4例，湖南3例，辽宁2例，宁夏2例，北京1例，吉林1例，江西1例，贵州1例）；当日转为确诊病例147例（境外输入6例）；尚在医学观察的无症状感染者31151例（境外输入1133例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8302033例。其中，香港特别行政区438045例（出院92616例，死亡10457例），澳门特别行政区795例（出院787例，死亡6例），台湾地区7863193例（出院13742例，死亡13151例）。