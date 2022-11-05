国家卫健委：要严格执行第九版防控方案 坚决整治层层加码

人民网北京11月5日电 （记者孙红丽）国务院联防联控机制今日召开新闻发布会，介绍科学精准做好疫情防控有关情况，并答记者问。

国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，要严格执行第九版防控方案和“九不准”要求，提高科学精准防控水平，切实保障群众正常生产生活秩序，防止简单化、一刀切，坚决整治层层加码。对于典型案例，国务院联防联控机制将加大通报和曝光力度。

米锋指出，当前，我国仍然面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的双重风险，防控形势依然严峻复杂。要坚持“人民至上、生命至上”，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决落实“四早”，做到早发现、快处置、防外溢。

“近日，全国每日报告新增阳性感染者数量波动上升，疫情继续呈现点多、面广、频发特点，形势严峻复杂。”国家疾控局传防司二级巡视员胡翔说，目前，新疆、内蒙古疫情防控攻坚行动已取得初步成效，广东、福建、黑龙江、河北、河南局部暴发疫情正在逐步趋稳，其他省份的疫情多点散发，全国疫情总体可控。

胡翔指出，由于我国持续面临境外新冠肺炎疫情输入和本土疫情传播扩散、秋冬季流感等季节性疾病高发的多重压力，发生新冠肺炎聚集性疫情风险依然存在，存在新冠肺炎疫情与流感疫情叠加的可能。

胡翔表示，国家卫生健康委、国家疾控局将继续指导各地，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，科学精准严格执行疫情防控各项措施，以快制快，持续强化局部聚集性疫情的处置。