坚持“动态清零”  提高科学精准防控水平（国务院联防联控机制发布会）

本报北京11月5日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制11月5日召开新闻发布会，介绍科学精准做好疫情防控有关情况。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，当前，我国仍然面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的双重风险，防控形势依然严峻复杂。要坚持“人民至上、生命至上”，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决落实“四早”，做到早发现、快处置、防外溢。要严格执行第九版防控方案和“九不准”要求，提高科学精准防控水平，切实保障群众正常生产生活秩序，防止简单化、“一刀切”，坚决整治“层层加码”。

发布会上，国家疾控局传染病防控司二级巡视员胡翔介绍，近日全国疫情继续呈现点多、面广、频发特点，乌鲁木齐、呼和浩特、广州、郑州、福州、兰州等省会城市发生了聚集性疫情，局部地区出现了疫情反弹。

“目前，新疆、内蒙古疫情防控攻坚行动已取得初步成效，广东、福建、黑龙江、河北、河南局部暴发疫情正在逐步趋稳，其他省份的疫情多点散发，全国疫情总体可控。”胡翔表示。

据介绍，当前我国发生新冠肺炎聚集性疫情风险依然存在，存在新冠肺炎疫情与流感疫情叠加的可能。

胡翔表示，我们坚持“动态清零”总方针不动摇，在总结各地疫情防控实践和政策实施效果的基础上，组织专家根据病毒潜伏期、传播力、致病力的变化，不断优化完善疫情防控措施，提高科学精准防控水平，进一步统筹好疫情防控和经济社会发展。

近期，部分地区疫情防控简单化、“一刀切”和“层层加码”的现象有所抬头。

国家疾控局监督一司二级巡视员妥佳介绍，根据群众反映，违反“九不准”规定的问题主要集中在三个方面：一是对来自低风险地区人员采取强制劝返、隔离等限制措施；二是随意将限制出行范围由中高风险地区扩大到其他地区；三是随意扩大采取隔离管控措施的风险人群范围。

此外，一些地方处置疫情时还存在隔离场所收费，随意静默、“封城”代替管控，以赋码弹窗的形式限制人员出行等情况。

据介绍，国家卫生健康委、国家疾控局高度重视群众的投诉工作，每日及时转办、督办地方核查处理群众反映的问题。

“必须坚决果断、科学精准做好当前的疫情防控工作，坚决清理和制止各种形式的防控简单化、‘一刀切’和‘层层加码’行为，有关部门将及时通报并督促整改，整改不到位、不落实的，依法依规严肃问责。”妥佳说。

奥密克戎传播速度快、隐匿性强，研究显示，新的变异株传染性更强，导致防控难度不断加大。北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，我国目前的疫情防控策略运用得当，能够有效控制新冠变异株的传播和疫情暴发。目前采取的防护措施包括戴口罩、手卫生、社交距离等，对控制病毒传播、预防感染还是非常重要的手段。王贵强说，目前已经有了抗新冠病毒药，所以对新冠肺炎的治疗要积极，尤其是有基础病的老年人，更要早期进行干预，避免病情恶化。

《 人民日报 》（ 2022年11月06日 04 版）