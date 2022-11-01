直播预告：加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展

为深入贯彻落实《关于推动公立医院高质量发展的意见》要求，充分发挥临床专科能力建设对推动公立医院高质量发展的重要作用，人民健康推出“加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展”系列对话节目，邀请业内专家建言献策。

11月2日14:00至15:00，湛江中心人民医院呼吸与危重症医学科一科副主任易震南将就“以专科建设为抓手 助推公立医院高质量发展”相关话题与公众进行探讨，欢迎届时收看。

专家简介：

易震南，湛江中心人民医院呼吸与危重症医学科一科副主任、主任医师、教授。广东省医学会呼吸介入分会委员，广东省心身和行为医学委员会呼吸病学专业委员会委员，湛江市医学会呼吸分会委员，海峡两岸海西呼吸病介入分会常务委员。

擅长：呼吸系统常见病、多发病的诊治，尤其在呼吸介入病学、呼吸疑难与急、危症的诊疗与抢救、肺癌的诊断及精准治疗工作中有突出经验。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP。

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。