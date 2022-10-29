警惕 秋冬银屑病 爱“闹事”

调查显示，我国有超过650万的银屑病患者。它的发病受遗传因素与环境因素相互作用产生，与季节也有一定的关系。秋冬季正是银屑病容易反复和加重的季节。今天，皮肤科医生就来给出银屑病患者的“猫冬指南”。

银屑病是一种常见的慢性、复发性、炎症性皮肤病，具有病程长、易反复、多迁延终身的特点。中医也称为“白疕”“蛇虱”“松皮癣”等。

常见的诱发因素包括吸烟、饮酒、精神紧张、感染、喜食鱼虾及辛辣刺激之物、居处潮湿等。此外，秋冬季节是银屑病常见复发和加重的季节。

因此，患者在秋冬季节应注意以下几点：

感冒等感染会诱发银屑病的加重，因此秋冬季节应注意防寒保暖，避免感冒。

秋冬天气干燥，银屑病患者皮肤屏障不健全，因此更要注意涂抹润肤乳，做好皮肤保湿，可以防止皮肤干燥、减少瘙痒、疼痛及鳞屑。

秋冬气候寒冷，不利于气血流通，可以适当泡浴，温通经脉，也可以在水中加入淀粉、燕麦粉，祛除鳞屑的同时还有保湿的作用。

适当的体育锻炼，坚持每天不少于30分钟的轻中度体育运动，适量的汗出，可以增强体质，也有助于全身气血的运行。患者可以适当多晒太阳，适量日晒可促进皮损的消退。

此外，需要注意的是，还有少数银屑病患者夏季皮损易加重或复发，冬季寒冷时皮损减轻或消退，这类患者不耐热不耐晒，夏季要衣着长袖和浅色衣服，以防因日晒加重病情。也有一些慢性患者，由于病情缠绵或治疗不当，季节改变不明显。文/张首旭

（北京市鼓楼中医医院）