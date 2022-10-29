国家卫健委:10月28日新增新冠肺炎本土确诊病例324例、无症状感染者1153例

10月28日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例377例。其中境外输入病例53例（广东14例，福建13例，四川7例，北京5例，上海5例，天津4例，内蒙古3例，江苏1例，云南1例），含6例由无症状感染者转为确诊病例（四川4例，江苏1例，广东1例）；本土病例324例（广东63例，山西54例，新疆30例，四川23例，北京20例，内蒙古20例，江苏20例，湖南20例，重庆19例，陕西11例，黑龙江10例，福建10例，甘肃4例，天津3例，山东3例，河南3例，云南3例，安徽2例，贵州2例，上海1例，浙江1例，西藏1例，青海1例），含27例由无症状感染者转为确诊病例（福建6例，江苏4例，甘肃4例，陕西3例，北京2例，湖南2例，重庆2例，四川2例，贵州1例，云南1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例234例，其中境外输入病例55例，本土病例179例（广东48例，山西23例，内蒙古16例，四川16例，北京13例，陕西13例，云南8例，江苏7例，新疆7例，河南5例，辽宁4例，安徽3例，湖北3例，广西3例，重庆3例，黑龙江2例，天津1例，河北1例，浙江1例，山东1例，西藏1例），解除医学观察的密切接触者54321人，重症病例较前一日增加3例。

境外输入现有确诊病例549例（其中重症病例1例），无现有疑似病例。累计确诊病例25650例，累计治愈出院病例25101例，无死亡病例。

截至10月28日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例3801例（其中重症病例20例），累计治愈出院病例250010例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例259037例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者7573936人，尚在医学观察的密切接触者510202人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者1281例，其中境外输入128例，本土1153例（广东136例，新疆125例，内蒙古111例，福建94例，山东91例，青海85例，湖北70例，湖南52例，陕西51例，山西50例，黑龙江47例，河北38例，甘肃38例，云南31例，河南24例，重庆21例，四川19例，天津17例，江苏16例，安徽9例，上海8例，广西6例，辽宁5例，北京2例，江西2例，西藏2例，宁夏2例，浙江1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者915例，其中境外输入112例，本土803例（新疆333例，广东57例，内蒙古55例，云南46例，湖北43例，山西32例，广西22例，安徽20例，四川20例，陕西19例，江苏18例，上海16例，黑龙江15例，山东15例，湖南15例，吉林11例，河南10例，天津9例，重庆9例，河北8例，贵州7例，甘肃7例，江西5例，辽宁4例，北京2例，宁夏2例，浙江1例，福建1例，西藏1例）；当日转为确诊病例33例（境外输入6例）；尚在医学观察的无症状感染者16235例（境外输入1095例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8059884例。其中，香港特别行政区432988例（出院90878例，死亡10365例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区7626103例（出院13742例，死亡12620例）。