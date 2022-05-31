直播预告：如何选择激光近视手术？

“眼睛是心灵的窗户”，但不少人的“窗户”上被蒙上了厚厚的镜片，这不仅加重了鼻梁的“负担”，也加重了心理上的负担。激光近视手术人人可以做吗？做完手术后还会再次近视吗？

“人民好医生”客户端特别策划2022年“全国爱眼日”眼健康科普专场。6月5日15:00，北京大学第三医院屈光手术及视光中心主任陈跃国将做客直播间，让我们一起来关注用眼健康，关注近视的防控与矫治。

专家简介：

陈跃国，北京大学第三医院眼科教授、主任医师、博士生导师；北京大学第三医院眼科副主任、屈光手术及视光中心主任、兼任北京大学激光医学研究所所长。在国内较早从事角膜屈光手术的临床与基础研究，担任国家大型医疗器械上岗考试主要培训教师，卫生部相关行业标准起草人之一。现任中国医疗保健国际交流促进会视觉健康分会常务委员、中国医师协会眼科分会屈光手术委员会副主委。

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