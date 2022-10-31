构建中医药科技创新体系

党的二十大报告提出，要促进中医药传承创新发展，健全公共卫生体系，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，有效遏制重大传染性疾病传播。这充分说明了中医药在国家公共卫生体系、疫情防控和健康中国建设中的重要性，更加坚定了我们踔厉奋发传承创新发展中医药的信心和决心。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将发展中医药事业摆在全面深化改革、进一步扩大对外开放的国家战略高度，使中医药发展取得了前所未有的历史性跨越。为此，我们必须把党的二十大报告精神转化为中医药高质量传承与创新发展的新动能。

重大慢病防治是健康中国建设的重点和难点，中医药必须勠力而为。构建符合中国国情的“预防为主、中西医并重、中西药并用”的人民健康保障体系，有望成为我国重大疾病和重大慢病防治的优势，并为世界提供解决重大慢病难题的中国方案。

中医药是一个复杂的科学体系，需要整合应用多学科的先进技术与方法开展融合创新研究，需要建设以中医药为主体、多学科结合的创新型人才队伍，需要积极开展国际合作。为此，我们迫切需要构建以中医药为主体、集成并运用多学科先进技术与方法的完整中医药科技创新体系，锚定多学科融合创新技术，开展原始创新研究，实现中医药理论、临床和应用等多方面突破。

此外，中医药是我国具备国际科技竞争优势的潜在领域，发展潜力巨大，需要开发与保护并举、长线与短线布局并施。在世界局势动荡的情形下，更需未雨绸缪、周密部署，以发展中医药科技与产业为着力点，抢占先机发展好医药产业。与此同时，也需防范中医药理论、技术与药物的开发价值流失的风险。