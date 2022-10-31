国家卫健委：10月30日新增新冠肺炎本土确诊病例479例、无症状感染者2220例

10月30日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例521例。其中境外输入病例42例（福建11例，广东8例，内蒙古6例，四川5例，辽宁4例，上海4例，北京2例，江苏1例，云南1例），含2例由无症状感染者转为确诊病例（均在四川）；本土病例479例（广东291例，新疆30例，江苏23例，重庆22例，内蒙古18例，北京16例，山西16例，福建12例，湖南12例，陕西9例，河南6例，青海5例，天津3例，黑龙江3例，四川3例，云南3例，甘肃3例，河北1例，辽宁1例，浙江1例，山东1例），含24例由无症状感染者转为确诊病例（重庆8例，甘肃3例，北京2例，江苏2例，广东2例，青海2例，山西1例，浙江1例，福建1例，四川1例，陕西1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例230例，其中境外输入病例62例，本土病例168例（广东45例，内蒙古21例，四川15例，陕西15例，山西14例，北京13例，新疆13例，江苏6例，河南4例，云南4例，辽宁3例，安徽3例，天津2例，黑龙江2例，浙江2例，湖南2例，重庆2例，上海1例，甘肃1例），解除医学观察的密切接触者51890人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例527例（其中重症病例1例），无现有疑似病例。累计确诊病例25740例，累计治愈出院病例25213例，无死亡病例。

截至10月30日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例4278例（其中重症病例20例），累计治愈出院病例250455例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例259959例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者7738416人，尚在医学观察的密切接触者569515人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者2377例，其中境外输入157例，本土2220例（广东468例，新疆358例，黑龙江182例，山西169例，福建165例，内蒙古113例，山东104例，青海86例，四川84例，湖北82例，云南70例，河北60例，湖南54例，陕西52例，河南36例，甘肃33例，天津30例，重庆15例，江苏11例，上海10例，北京8例，辽宁6例，安徽6例，宁夏6例，西藏4例，浙江3例，广西3例，吉林1例，江西1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者704例，其中境外输入115例，本土589例（新疆123例，内蒙古55例，广东52例，四川49例，陕西41例，湖北35例，山西22例，江苏19例，天津18例，上海17例，安徽15例，云南15例，山东14例，河南14例，重庆13例，河北12例，西藏10例，广西9例，甘肃9例，吉林8例，黑龙江8例，湖南8例，青海7例，浙江5例，贵州4例，北京2例，福建2例，宁夏2例，辽宁1例）；当日转为确诊病例26例（境外输入2例）；尚在医学观察的无症状感染者18677例（境外输入1139例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8125254例。其中，香港特别行政区434351例（出院91317例，死亡10385例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区7690110例（出院13742例，死亡12772例）。