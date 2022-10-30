山西新增本土新冠肺炎确诊病例37例 新增无症状感染者71例

中新网10月30日电 据山西省卫健委官网消息，2022年10月29日0-24时，山西省新增本土新冠肺炎确诊病例37例(太原市小店区无症状感染者转为确诊病例1例、大同市平城区5例、大同市云冈区1例、大同市浑源县2例、朔州市怀仁市新增3例、无症状感染者转为确诊病例1例、朔州市应县3例、晋中市榆次区3例、忻州市繁峙县17例、吕梁市交城县1例)。当日治愈出院12例(大同市平城区4例、运城市盐湖区3例、运城市万荣县4例、运城市永济市1例)。累计报告确诊病例1160例，治愈出院622例，现有在院隔离治疗538例(太原市小店区1例、太原市万柏林区1例、太原市晋源区3例、太原市阳曲县12例、大同市平城区217例、大同市云冈区5例、大同市云州区167例、大同市浑源县2例、大同市左云县1例、阳泉市城区1例、阳泉市平定县1例、朔州市朔城区1例、朔州市应县8例、朔州市怀仁市16例、晋中市榆次区5例、晋中市平遥县2例、运城市盐湖区52例、运城市永济市1例、忻州市繁峙县17例、忻州市五寨县1例、忻州市偏关县2例、临汾市尧都区4例、临汾市永和县2例、吕梁市离石区2例、吕梁市文水县1例、吕梁市交城县8例、吕梁市孝义市5例)。现有疑似病例0例。

2022年10月29日0-24时，山西省无新增境外输入确诊病例。累计报告境外输入性确诊病例145例，治愈出院145例。现有疑似病例0例。

2022年10月29日0-24时，山西省新增无症状感染者71例(太原市阳曲县4例、大同市平城区36例、大同市云冈区2例、大同市浑源县15例、晋城市阳城县1例、朔州市怀仁市6例、晋中市榆次区1例、晋中市灵石县4例、吕梁市交城县2例)。当日转为确诊病例2例(太原市小店区1例、朔州市怀仁市1例)。当日解除医学观察25例(太原市晋源区2例、运城市盐湖区17例、运城市万荣县1例、运城市夏县1例、临汾市尧都区2例、临汾市蒲县1例、吕梁市孝义市1例)。尚在医学观察的无症状感染者545例(太原市小店区12例、太原市杏花岭区1例、太原市万柏林区2例、太原市晋源区7例、太原市阳曲县51例、大同市平城区198例、大同市云冈区15例、大同市云州区50例、大同市天镇县1例、大同市浑源县17例、大同市左云县3例、阳泉市矿区1例、晋城市阳城县1例、朔州市应县4例、朔州市怀仁市45例、晋中市榆次区6例、晋中市和顺县1例、晋中市祁县1例、晋中市灵石县5例、运城市盐湖区70例、运城市夏县3例、临汾市尧都区36例、临汾市永和县1例、吕梁市文水县1例、吕梁市交城县9例、吕梁市孝义市3例、吕梁市汾阳市1例)。

累计追踪到密切接触者47356人(含境外输入病例密切接触者)。当日解除医学观察763人。尚在医学观察的密切接触者6580人。