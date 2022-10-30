31省份新增本土确诊病例353例 新增本土无症状感染者1566例

中新网10月30日电 据国家卫健委官网消息，10月29日0—24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例401例。其中境外输入病例48例(福建14例，广东14例，北京5例，辽宁3例，四川3例，内蒙古2例，江苏2例，云南2例，天津1例，上海1例，山东1例)，含5例由无症状感染者转为确诊病例(广东2例，北京1例，内蒙古1例，福建1例)；本土病例353例(广东83例，福建41例，山西37例，四川32例，新疆29例，江苏25例，陕西25例，内蒙古19例，北京12例，黑龙江11例，重庆11例，河南7例，湖南5例，云南4例，甘肃4例，辽宁3例，山东3例，青海2例)，含46例由无症状感染者转为确诊病例(福建23例，陕西6例，江苏4例，甘肃4例，四川3例，山西2例，重庆2例，北京1例，内蒙古1例)。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例215例，其中境外输入病例50例，本土病例165例(内蒙古33例，新疆24例，广东22例，北京17例，陕西17例，山西12例，四川7例，江苏5例，重庆5例，山东4例，河南4例，湖南3例，云南3例，湖北2例，贵州2例，天津1例，辽宁1例，浙江1例，广西1例，甘肃1例)，解除医学观察的密切接触者52226人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例547例(其中重症病例1例)，无现有疑似病例。累计确诊病例25698例，累计治愈出院病例25151例，无死亡病例。

截至10月29日24时，据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例3987例(其中重症病例19例)，累计治愈出院病例250225例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例259438例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者7653873人，尚在医学观察的密切接触者537567人。

31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者1704例，其中境外输入138例，本土1566例(新疆248例，广东195例，福建168例，黑龙江136例，内蒙古103例，湖北96例，青海91例，山东84例，山西71例，湖南56例，云南52例，甘肃48例，四川37例，陕西36例，河北34例，河南26例，天津24例，江苏12例，重庆12例，上海9例，安徽6例，宁夏6例，辽宁4例，北京3例，浙江3例，广西3例，西藏2例，江西1例)。

当日解除医学观察的无症状感染者858例，其中境外输入129例，本土729例(新疆225例，内蒙古74例，西藏70例，广东40例，湖北34例，四川30例，陕西27例，云南26例，山西25例，上海24例，河南22例，贵州14例，安徽13例，广西13例，重庆11例，甘肃11例，吉林10例，黑龙江10例，山东10例，江苏9例，河北8例，天津7例，湖南7例，辽宁4例，宁夏3例，浙江1例，青海1例)；当日转为确诊病例51例(境外输入5例)；尚在医学观察的无症状感染者17030例(境外输入1099例)。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8093046例。其中，香港特别行政区433673例(出院91110例，死亡10373例)，澳门特别行政区793例(出院787例，死亡6例)，台湾地区7658580例(出院13742例，死亡12696例)。