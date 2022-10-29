天气转凉 这样养护“肺”常重要

爬楼梯会气短，一抽烟就咳嗽、咳痰，明明呼吸很急促，但仍感觉不能获得足够的空气……很多人认为的正常现象，其实隐含着慢性阻塞性肺疾病（以下简称“慢阻肺”）的关键信号。

北京市疾病预防控制中心慢性病防治所的专家提醒公众，现在天气日渐转凉，冷空气频繁光顾使呼吸道更容易受到刺激，这个时候也更容易诱发慢阻肺。

慢阻肺的危害

可殃及全身

慢阻肺看似离我们很遥远，其实与高血压、糖尿病一样，是一种常见的慢性疾病。只不过慢阻肺更为“狡猾”，大家对它的知晓率很低，使得它冠有“沉默杀手”的名号。

顾名思义，慢阻肺就是人体气道阻塞导致的呼气时气流受限。大家经常说的老慢支、老慢喘、肺气肿等都属于慢阻肺的范畴。空气中各种有害物质通过人体的呼吸，进入到气道、小气道、肺泡等部位，引发炎症反应，进而导致气道水肿、分泌物增加、肺组织结构破坏等问题。

慢阻肺最常见的表现是呼吸困难、咳嗽、咳痰。慢性咳嗽和咳痰常常先于气流受限而多年存在。随着病情的逐渐恶化，简单活动时也常常需要竭力呼吸，这会使日常活动变得困难，工作和生活都受到限制。

慢性病防治所的专家介绍，慢阻肺还可以导致全身不良反应，包括全身炎性反应和骨骼肌功能不良，并促进或加重并发症的发生。慢阻肺常与其他疾病合并存在，最常见的是心血管疾病、抑郁和骨质疏松。

目前，慢阻肺是世界范围内导致死亡的第三大原因。随着慢阻肺危险因素的持续暴露和人口的老龄化，可以预见在未来的几十年中，慢阻肺的健康危害和社会影响将持续增加。

快来自测

有仨症状就要小心了

肺功能检查是诊断慢阻肺的“金标准”，但是这需要到医院才能完成。大家也可以先通过下面的几个问题做一个简单的自测：

①您是否在多数的日子里经常咳嗽?

②您是否在多数的日子里经常咳痰或黏液?

③您是否比同龄人更容易喘不过气来?

④您是否超过40岁?

⑤您是否现在吸烟或曾经吸烟?

慢性病防治所的专家建议，如果对上述问题有三个以上的回答是肯定的，那就该去咨询专业医生了。

除此之外，我们还可以通过一些简单的实验来评估自己的肺功能状况：

①点燃一根火柴，距离15～20厘米使劲儿对它吹气，看火柴能否熄灭。

②用不紧不慢的速度能否一口气上三楼，并且感觉不到明显的气急与胸闷。

③6分钟内能否步行400～700米。

如果能够做到，那么说明您的肺功能尚可，否则，就提示肺功能有受损的可能。

保护肺部健康

这几点很关键

慢阻肺的主要原因是接触烟草烟雾，这包括吸烟和被动吸烟，也就是我们常说的接触二手烟。除此之外，室内外的空气污染、职业粉尘和化学品（如蒸汽、刺激物和烟雾）的接触等，也可能导致慢阻肺。

目前，慢阻肺虽不可治愈，但早识别和减少接触危险因素对于慢阻肺的预防和治疗都非常关键。

避免吸烟 避免吸烟以及任何形式的烟草烟雾接触，是保护肺部健康最重要的一件事。许多慢阻肺患者是吸烟者，任何形式的烟草制品接触都可能造成慢阻肺的发生。

避免有害物暴露 除烟草烟雾之外，室内外的空气污染和特定的职业刺激物如烟雾、灰尘或化学品暴露也会增加慢阻肺的发生风险。尽量避免接触可能使呼吸感到困难的烟雾。居家要注意有效通风，使用清洁烹饪燃料，保持室内空气清新。当室外有浮尘或严重污染时，应记得及时关闭门窗。

保持机体的强壮 保持强壮的机体，维持健康的体重，同样有益于肺部健康。规律的身体活动和健康的饮食习惯可以帮助我们做到这一点。

接种疫苗 必要时接种重要疫苗也有助于保持肺部健康。比如，在流感高发季以及冬春季节交替时，提前接种流感疫苗可以有效遏制流感病毒所诱发的慢阻肺急性加重；接种肺炎疫苗，可预防慢阻肺并发肺部感染，引起呼吸衰竭，有效保护肺功能。

对于已确认患有慢阻肺的人群，则应遵循专业医生的医嘱用药，并定期就诊，以评估自身的健康状况。

文/本报记者 李洁