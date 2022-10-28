直播预告：肾虚别着急 专家教你解“男”题

10月28日是“世界男性健康日”，也是第23个“中国男性健康日”。男人到中年后会明显感觉到身体在走下坡路，容易出现肾虚现象。那么，肾虚分哪些类型？哪些男人更容易被肾虚“缠身”？男人该如何补肾，补足肾气？

10月28日15:00，北京中医药大学东方医院男科主任孔涛将做客“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享男性肾虚的相关知识，教大家化解“男”题，欢迎届时收看。

专家简介：

孔涛，医学博士，北京中医药大学东方医院男科主任，中国中西医结合泌尿外科委员，北京市中西医结合泌尿外科委员，中国中医药信息学会男科分会委员，北京尿路修复与重建学会常务委员。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

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