直播预告：口腔专家传授不可不知的护齿常识

“牙好，胃口就好”，这句话相信大家都不陌生。的确，拥有健康的牙齿，我们才能尝遍天下美食。但是，还有一句话叫“牙疼不是病，疼起来真要命”。对于保护好牙齿，提前预防牙齿疾病，你又知道多少？

8月19日17：00，北京大学口腔医院预防科主任医师、中华口腔医学会科普部部长司燕做客“人民好医生”客户端，为大家分享保持牙齿健康的实用技巧。欢迎届时收看。

专家介绍：

司燕，北京大学口腔医学院预防科副主任，主任医师，副教授，硕士研究生导师。

专长：牙体牙髓病的诊治，显微根管治疗，儿童龋病的综合防治，多生牙的拔除等。口腔健康流行病学调查，儿童龋病的综合防治，与口腔健康相关的社会学研究、分子流行病学、临床试验研究。

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