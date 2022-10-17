直播预告：防治骨质疏松 远离健康隐患

从疾病的预防、诊断到治疗都离不开高质量的诊断解决方案。今年，人民好医生推出“诊断的价值”系列访谈节目，共同探讨、分享并揭示诊断在疾病全周期管理中发挥的价值。

10月20日是世界骨质疏松日。作为一种常见骨骼疾病，骨质疏松在悄无声息中破坏着我们的骨骼健康，带来包括骨折在内的一系列疾病风险。那么，哪些人群需要关注骨质疏松，骨质疏松该如何有效防治，骨骼健康水平又该如何定期评估？10月18日15:00，“诊断的价值”系列访谈之“防治骨质疏松 远离健康隐患——世界骨质疏松日特别节目”，特别邀请到北京大学第三医院副院长、中华医学会骨质疏松与骨矿盐疾病分会委员宋纯理，北京协和医院内分泌科副主任、中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会候任主任委员李梅做客“人民好医生”直播间，就骨质疏松防治的热点话题和网友进行分享。

专家介绍：

宋纯理，北京大学第三医院副院长、骨科教授、博士生导师。任中华医学会骨质疏松与骨矿盐疾病分会委员等多个学术组织委员。

李梅，北京协和医院内分泌科副主任、主任医师、教授、博士生导师。任中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会候任主任委员等多个学术组织委员。

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