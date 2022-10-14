让便捷服务触手可及（新时代新作为）

在山东省日照市岚山区安东卫街道，一个小小的“遥控器”成了86岁独居老人陆新皆的好帮手。陆新皆需要助餐、保洁等服务时，就按下这个“遥控器”。另一端，专属护理员黄昌丽接到系统通知，便及时赶往老人家中，提供相应服务。“随叫随到，真方便！”陆新皆把这个呼叫工具当成“宝”。

党的十八大以来，我国养老服务实现了跨越式发展，多样化供给能力明显增强。随着物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术的发展，越来越多的智能产品及服务为老年人提供高效便捷养老服务。

近年来，山东省加快构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，将发展智慧养老摆在重要位置，充分利用互联网、大数据、云计算等信息技术手段，建立起智慧养老管理平台、智慧养老服务平台、养老信息网，依托省级“两台一网”，市、县搭建起智慧养老综合管理服务平台。

“岚山区搭建的智慧养老综合管理服务平台，汇聚全区养老数据，实时分配任务订单，为居家老年人提供助餐、助浴、助医、助乐、助洁和助行等‘六助’服务。”岚山区民政局局长胡宾介绍。

服务便捷可及，更要安全可靠。“依托服务平台，区民政局可以实时了解每名老年人接受服务的情况、每个站点的服务流量、每个服务人员的服务评价等，数据动态管理、分析研判，实现了服务与监管一体化、协同化和智慧化，让老年人安心、放心享受服务。”胡宾说。

《 人民日报 》（ 2022年10月14日 10 版）