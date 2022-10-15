截至10月14日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

10月14日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例361例。其中境外输入病例70例（广东24例，福建21例，北京8例，天津6例，四川5例，江苏4例，内蒙古1例，云南1例），含5例由无症状感染者转为确诊病例（广东3例，福建1例，四川1例）；本土病例291例（广东60例，内蒙古48例，新疆37例，山西27例，黑龙江25例，四川15例，北京14例，河南10例，重庆10例，辽宁8例，江苏8例，浙江7例，陕西6例，上海4例，福建3例，湖南3例，云南2例，西藏2例，湖北1例，贵州1例），含49例由无症状感染者转为确诊病例（内蒙古15例，北京8例，山西7例，四川5例，湖南3例，广东3例，新疆3例，福建2例，河南2例，江苏1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例254例，其中境外输入病例45例，本土病例209例（内蒙古64例，四川34例，贵州24例，广东19例，新疆11例，云南9例，黑龙江8例，重庆6例，天津4例，江苏4例，宁夏4例，辽宁3例，福建3例，海南3例，陕西3例，浙江2例，湖南2例，西藏2例，北京1例，山西1例，安徽1例，甘肃1例），解除医学观察的密切接触者45578人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例657例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例24952例，累计治愈出院病例24295例，无死亡病例。

截至10月14日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例4563例（其中重症病例17例），累计治愈出院病例245740例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例255529例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者6679400人，尚在医学观察的密切接触者421884人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者1003例，其中境外输入103例，本土900例（新疆337例，内蒙古111例，四川48例，黑龙江40例，上海38例，湖北37例，云南32例，广东29例，陕西25例，江苏22例，安徽22例，吉林21例，山西19例，重庆19例，宁夏18例，辽宁15例，山东13例，河南9例，西藏8例，天津7例，河北7例，湖南7例，贵州6例，北京3例，甘肃3例，浙江2例，福建1例，广西1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者496例，其中境外输入89例，本土407例（贵州63例，新疆50例，四川43例，黑龙江37例，宁夏28例，甘肃27例，天津24例，西藏19例，云南15例，内蒙古12例，广东12例，山东11例，广西10例，河北8例，江苏7例，浙江7例，辽宁6例，安徽5例，湖北5例，陕西5例，山西4例，上海3例，河南2例，江西1例，湖南1例，重庆1例，青海1例）；当日转为确诊病例54例（境外输入5例）；尚在医学观察的无症状感染者15377例（境外输入935例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例7522777例。其中，香港特别行政区423014例（出院87818例，死亡10261例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区7098970例（出院13742例，死亡11766例）。

信息来源：国家卫生健康委员会官方网站