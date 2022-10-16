截至10月15日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

10月15日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例244例。其中境外输入病例70例（福建22例，广东18例，北京11例，四川8例，天津4例，重庆3例，山东2例，上海1例，云南1例），含6例由无症状感染者转为确诊病例（福建2例，广东2例，北京1例，四川1例）；本土病例174例（广东35例，山西25例，新疆22例，北京17例，内蒙古13例，浙江12例，陕西11例，四川8例，河南7例，黑龙江6例，江苏5例，云南5例，重庆4例，辽宁1例，安徽1例，湖南1例，西藏1例），含15例由无症状感染者转为确诊病例（四川7例，广东5例，北京1例，重庆1例，云南1例）。无新增死亡病例。新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例303例，其中境外输入病例77例，本土病例226例（内蒙古64例，四川39例，广东22例，贵州19例，新疆17例，江苏12例，云南9例，天津7例，黑龙江6例，湖南5例，陕西5例，山西4例，辽宁3例，上海3例，宁夏3例，山东2例，河南2例，海南2例，重庆1例，西藏1例），解除医学观察的密切接触者56830人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例650例（无重症病例），现有疑似病例1例。累计确诊病例25022例，累计治愈出院病例24372例，无死亡病例。

截至10月15日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例4504例（其中重症病例17例），累计治愈出院病例246043例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例255773例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者6741470人，尚在医学观察的密切接触者427080人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者782例，其中境外输入114例，本土668例（新疆271例，内蒙古43例，四川39例，湖北29例，广东29例，上海28例，云南27例，陕西26例，江苏22例，山西19例，安徽19例，河南17例，天津9例，辽宁9例，吉林9例，湖南9例，贵州9例，宁夏9例，重庆8例，山东6例，西藏6例，浙江5例，甘肃5例，黑龙江4例，北京3例，河北3例，广西3例，江西1例，海南1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者587例，其中境外输入98例，本土489例（贵州77例，新疆46例，宁夏43例，天津39例，黑龙江35例，陕西35例，四川31例，云南29例，内蒙古20例，广东18例，广西13例，西藏12例，河北11例，上海10例，山东9例，湖北9例，重庆9例，辽宁8例，江苏7例，安徽7例，甘肃7例，河南4例，山西2例，湖南2例，海南2例，北京1例，吉林1例，浙江1例，江西1例）；当日转为确诊病例21例（境外输入6例）；尚在医学观察的无症状感染者15551例（境外输入945例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例7566966例。其中，香港特别行政区423755例（出院88052例，死亡10268例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区7142418例（出院13742例，死亡11843例）。

信息来源：国家卫生健康委员会官方网站