身高日渐变矮？医生提醒：警惕骨质疏松

我国首次骨质疏松症流行病学调查结果显示，骨质疏松症已成为我国50岁以上人群的重要健康问题，中老年女性的骨质疏松问题尤为严重。9月是“全民健康生活方式月”，本期《1分钟养生课》邀请厦门大学附属第一医院风湿免疫科副主任医师李燕，为广大网友解答关于骨质疏松的疑惑。

李燕介绍，骨质疏松症是一种常见的全身性骨骼系统疾病，会导致骨量减少和骨组织结构破坏、骨骼脆性增加，易发生各种骨折。

那么，如何知道自己患上骨质疏松？李燕表示，骨质疏松在早期经常是一种悄无声息的疾病，比较晚期会出现腰背疼痛、乏力、身高缩短、驼背甚至骨折的情况。

得了骨质疏松应该怎么办？对此，李燕表示，骨质疏松是可防可治的。要第一时间就诊，完善骨代谢、骨密度及影像学的检查，在医生的指导下进行规范化的抗骨质疏松治疗。

“钙剂和维生素D是日常防治骨质疏松症最基本的药物，饮食上要补充足够的蛋白质，多吃钙和维生素D含量较高的食物，还要低盐饮食，戒烟限酒，避免过量饮用咖啡和碳酸饮料。”李燕建议，要保证充足的日晒，一般在阳光较为柔和的时间段，将面部及双臂皮肤暴露照射15-30分钟，就能满足合成维生素D的需要。

此外，李燕还表示，适当、合理的锻炼，能有效帮助中老年人预防骨质疏松，延缓机体退化。尤其是遍地开花的广场舞，特别适合广大中老年朋友。

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