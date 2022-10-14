中餐香飘海外  家乡味暖侨心

在英国，中餐成为外卖新宠；在日本，麻辣烫、钵钵鸡备受热捧；在秘鲁，中式美食被印在邮票上，wantan（馄饨）、chaufa（炒饭）等汉语词汇也成了当地的日常用语……海外中餐蓬勃兴起，海外侨胞善用食物推广中国味道，缩短他乡与故乡的距离。

旅美36年，美国波特兰州立大学教授李斧始终忘不了烙印在味蕾上的记忆。“我在波特兰最常光顾的地方是这里的川菜馆。”李斧在寻觅家乡味的过程中，不知不觉地成了“川菜活地图”。

李斧介绍，离家不远处就有一家川菜馆，靠着乡音乡情和口碑收获了不少回头客。“川味香肠最‘巴适’，好吃的关键在于需要用上好的白酒腌制，既能杀菌，又能最大程度激发出麻辣醇厚的风味。”他说，每每想起这份“冬季限定”，都会回味无穷。

“家乡味是‘故乡情’的一部分。”李斧感慨道，川菜佳肴数不胜数，小吃更是五花八门，但川菜远不止麻辣一种味道。烧什锦清淡爽口，猪肚、鱿鱼、冬菇、海参等食材的香味完美结合，还有金黄酥脆的炸酥肉、酸甜适中的鱼香肉丝……

“麻辣、酸辣、红油等复合味道的巧妙调制，最终形成了川菜‘一菜一格，百菜百味’的特点。”美中餐饮业联合会主席胡晓军说，寄托了游子情感的家乡饭菜有机会为海外民众品鉴中国美食开启一扇窗。

为弘扬中华传统饮食文化，上电视讲解川菜成了胡晓军的家常便饭。两年时间里，他每周六在芝加哥电视13台的美食节目为观众讲解川菜的做法。“我的原则是一定要讲述中国美食背后所蕴含的历史文化和故事，例如，夫妻肺片里既没有夫妻也没有肺片，麻婆豆腐里没有麻婆，这些都是容易被忽略的饮食魅力。”胡晓军说。

“从食材搭配到火候掌控，中餐的烹饪技巧吸引着很多人的目光和味蕾。”胡晓军称，和西餐不同，葱姜蒜末在油锅里弹跳释放出的香气，正是中餐的温度和灵魂所在。“以中餐为载体，我希望越来越多的外国顾客能了解中国饮食文化中的烟火气。”

法国巴黎国际大酒店董事总经理陈建斌经营着旅法华人最大的中餐厅，在那里，当地侨胞和民众可以品尝到浙江菜、粤菜、川菜、鲁菜，还有融合菜。

“十里不同风、百里不同俗，每道中国美食都在表达着不同地域的文化和风情。”陈建斌称，中餐馆也成了侨胞们联络感情、休闲消遣的存在。粤菜鲜香爽口，鲁菜咸香味浓，这些熟悉味道连接着记忆，随之而来的满足感真切且踏实。

他说，为了让中国味道更加深入人心，海外中餐业者也不断审时度势，积极调整经营理念和模式，努力让美食成为促进两国民众心意相通的“语言”。

“中餐的味道，西式的摆盘，能最大程度接近法国民众的用餐习惯。”陈建斌介绍，他用把鱼肉片成鱼片的方式代替保留整条鱼身的传统做法，让清蒸石斑鱼这道招牌菜以“新装”征服当地食客。

陈建斌表示，中国美食充满活力，传递着中国人对生活、对文化的感知与热爱，希望更多的外国友人能通过海外中餐馆，感知中国味道的丰富多样和中国饮食文化的博大精深。

（据中新社电）