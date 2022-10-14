10部门印发指导意见 开展特殊困难老年人探访关爱服务

民政部、中央政法委、中央文明办等10部门近日联合印发《关于开展特殊困难老年人探访关爱服务的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》明确，到2023年年底前，基本建立特殊困难老年人探访关爱服务机制；到2024年年底，探访关爱服务普遍有效开展；到2025年年底，特殊困难老年人月探访率达到100%，失能老年人能够得到有效帮扶，探访关爱服务机制更加健全。

《意见》提出了5项重点任务：第一是建立探访关爱服务机制，要求各地开展特殊困难老年人摸底排查工作，围绕居家养老存在的困难或者安全风险，分类提供探访关爱服务；第二是丰富探访关爱服务内容，要求各地结合当地实际，着力解决老年人居家养老困难或者帮助化解安全风险；第三是充实探访关爱服务力量，指导各地创新“五社联动”机制，形成各方共同参与的探访关爱力量。发挥养老服务机构专业优势，采取政府购买服务等方式，通过社区日间照料中心等服务设施网络开展探访关爱服务；第四是提升探访关爱服务质量效率，研究制定探访关爱服务标准规范，合理确定服务频次，建立完善全国特殊困难老年人基础数据库，鼓励开发面向老年人各种活动场景的技术应用等；第五是做好探访关爱服务应急处置，要求探访关爱服务人员在探访过程中发现紧急问题时，应当第一时间协助拨打紧急求助电话，帮助联系其家庭成员或者其他紧急联系人，事后做好处置情况记录归档。要结合疫情防控要求，在社区实施封控管理等无法上门探访的情况下，加大远程探访频次，通过电话、楼宇视频、微信等方式加强沟通，及时了解老年人状况并提供帮助。在极端恶劣天气、传统节日等特殊时间节点，要适当增加探访频次，宣传普及安全知识、应急自救知识、健康知识等。