焦点访谈：十年·答卷 一切为了人民的健康

今天的十年·答卷，我们打开健康中国建设的这份答卷。习近平总书记指出：“现代化最重要的指标还是人民健康，这是人民幸福生活的基础。把这件事抓牢，人民至上、生命至上应该是全党全社会必须牢牢树立的一个理念。”党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，坚持以人民为中心的发展思想，把人民健康放在优先发展的战略位置，持续深化医药卫生体制改革，不断完善卫生健康体系，群众看病难看病贵问题得到有效缓解。我国卫生健康事业从“以治病为中心”向“以人民健康为中心”迈进，努力全方位、全周期保障人民健康。

钟晶是贵州省贞丰县龙场镇龙河村卫生室的一名乡村医生，这十年，最大的变化是卫生室工作环境的变化，刚来的时候房子又小又黑。5年前，钟晶搬到了一个三层楼的卫生室，一楼是一般诊疗，二楼是中医诊室，三楼是讲堂。

龙河村地处山区，在过去的很长一段时间，卫生基础设施薄弱。而这种情况，在我国很多乡村尤其是边远地区普遍存在。对此，习近平总书记指出，要推动医疗卫生工作重心下移、医疗卫生资源下沉，推动城乡基本公共服务均等化，为群众提供安全有效便捷廉价的公共卫生和基本医疗服务，真正解决好基层群众看病难、看病贵问题。

十年来，这个小山村就医条件的变化，是钟晶和村民们想都不敢想的。钟晶说，十年前，卫生室的药品也就三四十种，加上药价的原因，村民们一般小病都扛着不敢来看病。现在则不同了，村卫生室的药品都是国家集中采购、零差价，100多种常用药，价格公开透明，加上村民全部都有城乡居民医疗保险，卫生室可以实时结算报销，村民拿药的时候只需支付自己的那部分就行了。

除了日常门诊，钟晶还自学了中医，闲暇时候会免费为村民在二楼理疗、艾灸、刮痧、拔火罐，都很受村民们欢迎。除了在卫生室，钟晶还会走村串户，因为这几年她除了村医，还有个新身份——村民的签约家庭医生。

十年来，我国基层医疗服务能力不断增强，达到服务能力标准的基层医疗卫生机构占比53%；中心乡镇卫生院配备CT等大型设备，卫生院配齐B超、数字化X线摄影系统、全自动生化分析仪等设备；县域内常见病多发病就诊率超过90%，基层医疗卫生机构的诊疗水平不断提高。

国家卫健委医政医管局局长焦雅辉说：“可以说我们国家现在村村有卫生室，乡乡有卫生院，每个县至少有一个由政府举办的公立医院，特别是2016年脱贫攻坚以来，全国800多个脱贫县的县医院硬件设施设备的条件有了很大程度改善。咱们国家全国的县医院床位数平均增长了14%，万元以上设备平均增幅是51%。十八大以来，县域整个医疗服务体系，包括能力的提升，为提高农村县域居民卫生健康水平奠定了重要基础。”

李峥是一名来自于北京儿童医院重症医学科的医生。这两年，因为国家区域医疗中心的建设，他来到郑州，在北京儿童医院郑州医院重症医学科担任特聘主任。李峥的工作地点变了，内容也有些变化，他不仅要救治重症患儿，更主要的是要带领当地医生进行学科建设，李峥经常跟同事说，我们要提高我们的定位，我们是国家区域医疗中心，争取把科室建设成国内最好的、接近国际先进水平的科室。

国家区域医疗中心是习近平总书记亲自谋划、部署、决策的一项重要工作，它的核心内容就是优质医疗资源的扩容和区域均衡布局。2019年7月，中央全面深化改革委员会第九次会议审议并且通过了国家区域医疗中心的建设试点工作方案。

北京儿童医院郑州医院是首批10家试点单位之一，以河南省儿童医院为基础，由北京儿童医院全面托管。

北京儿童医院郑州医院院长周崇臣说：“北京专家长期在我们这手术、查房、科研指导，使我们医院在学科建设方面有了非常大的提升。疑难重症、少见病、罕见病包括核心技术都有非常大的提升和突破。”

北京儿童医院皮肤科的张斌，在郑州出诊两年来，见到不少老病号，还收到小朋友赠送的“欢迎您来到郑州”的卡片。

为了更好地建设国家区域医疗中心，北京儿童医院郑州医院在9个重点学科引入双主任制管理模式。也就是由北京儿童医院专家担任特聘主任，承担学科发展、临床诊疗、科研教学、人才培养等任务，这其中就包含重症医学科的李峥。

李峥说：“来了以后，发现在国家区域医疗中心建设项目支持下，硬件条件非常好，缺少的是跟国际接轨的重症理念，缺少规范化、流程化的救治体系。”

李峥来郑州两年，坚持每周小班授课、组织疑难病例讨论，积极推进重症医学救治流程化、规范化，他常说，“技术每提高一分，救治成功的几率就多一分”。

挂牌开展国家区域医疗中心建设项目两年来，仅2021年，北京儿童医院派出专家合计461人次驻守郑州，同时，河南省儿童医院选派骨干赴北京深造，为河南培养了一支带不走的学科团队。

周崇臣说：“2016年到2021年，河南去北京外转率下降51.70%，河南儿童去北京外转率大幅下降，让河南的孩子在家门口就能享受到国家级高水平的卫生健康保健服务。”

为了让更多的人就近享受到国家级诊疗水平的服务，截至目前，三批共50个国家区域医疗中心项目已落地实施，基本覆盖了医疗资源相对薄弱的省份。今年年底前将完成全国范围内的规划布局。

王茹是北京大学人民医院医疗保险处处长，她的工作简单说，就是医保病人看病就医，她保障病人的报销能够顺畅。医保政策近十年变化非常大，覆盖更广，报销更便捷更方便，北京大学人民医院有很多学科在全国都排名在前面，吸引了很多异地病人过来看病，医院窗口及时能够得到结算和报销。

医疗保障制度是民生保障制度的重要组成部分，习近平总书记多次主持召开会议，审议医疗保障相关议题。党的十八大以来，医保制度改革不断深化，医保服务更加便民，服务效率不断提升。北京大学人民医院从2017年已经开始实施住院跨省异地结算。

不久前，记者在北京大学人民医院住院部的结算窗口遇到了来自黑龙江的赵女士。赵女士告诉记者，6年前，她的爱人也是这里做的手术，手术很成功，但报销很麻烦。而能否异地结算不仅困扰着患者，同样困扰着医生。

北京大学人民医院胸外科主任医师姜冠潮说：“以往让患者纠结的主要原因之一就是结算的问题，现在患者免除了后顾之忧，专心看病就完了。我们也不用过多考虑患者费用的问题，该做什么样的治疗，按规范治就完了。”

2019年，全国统一跨省异地就医线上备案服务试点工作启动。2021年，普通门诊费用跨省直接结算也实现统筹地区全覆盖。借助信息化手段，手机就可以办理异地就医备案、申领电子医保卡，人们使用基本医疗保险更加便捷、高效。

截至2021年底，基本医疗保险覆盖13.6亿人，参保率稳定在95%以上，全民医保基本实现。

中国人民大学教授、中国社会保障学会会长郑功成说：“近年来，医疗保障事业是全方位的进步。总书记讲过，没有全民健康就没有全面小康，没有全民健康我们共同富裕也没有基石了。未来来讲，我们已经站在全面建成小康社会的新起点上，我们的目标是扎实推进共同富裕，但只有人民健康，共同富裕才有意义。”

这十年，是我国卫生健康事业进步最大、老百姓健康获得感不断增强的十年。群众看病难问题得到有效缓解，覆盖城乡的医疗卫生服务三级网络不断健全，90%的家庭15分钟内能够到达最近的医疗点。群众看病贵问题得到减轻，国家基本药物目录品种增加到685种，居民个人卫生支出占卫生总费用比例降至27.7%，为20年来最低水平。人均预期寿命从74.8岁增长到78.2岁，居民健康素养水平不断提高，人民群众更加重视生命质量和健康安全。从健康到小康，中国人用全民健康托起了全面小康。