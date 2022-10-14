国家卫健委：10月13日新增新冠肺炎本土确诊病例249例 本土无症状感染者1010例

10月13日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例313例。其中境外输入病例64例（福建22例，广东15例，上海7例，江苏5例，四川4例，北京2例，天津2例，辽宁2例，浙江2例，重庆2例，山东1例），含4例由无症状感染者转为确诊病例（江苏2例，浙江2例）；本土病例249例（内蒙古56例，广东53例，新疆28例，辽宁19例，北京16例，山西11例，黑龙江11例，重庆11例，四川10例，河南8例，云南8例，江苏4例，浙江4例，宁夏4例，上海2例，山东2例，陕西2例），含41例由无症状感染者转为确诊病例（内蒙古13例，广东13例，北京3例，辽宁3例，四川3例，重庆2例，浙江1例，河南1例，陕西1例，新疆1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例254例，其中境外输入病例50例，本土病例204例（内蒙古78例，四川41例，贵州21例，广东18例，宁夏7例，湖南5例，天津4例，山西4例，云南4例，北京3例，山东3例，重庆3例，新疆3例，黑龙江2例，江苏2例，浙江2例，福建2例，辽宁1例，陕西1例），解除医学观察的密切接触者43055人，重症病例较前一日增加3例。

境外输入现有确诊病例632例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例24882例，累计治愈出院病例24250例，无死亡病例。

截至10月13日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例4456例（其中重症病例16例），累计治愈出院病例245486例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例255168例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者6606769人，尚在医学观察的密切接触者395576人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者1143例，其中境外输入133例，本土1010例（新疆302例，内蒙古181例，山西53例，黑龙江51例，云南50例，上海47例，安徽42例，吉林32例，四川29例，江苏28例，山东26例，陕西24例，湖北22例，宁夏22例，广东21例，辽宁17例，重庆13例，北京8例，河南8例，西藏8例，天津7例，湖南7例，甘肃7例，河北4例，江西1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者519例，其中境外输入93例，本土426例（贵州91例，新疆66例，宁夏45例，四川34例，黑龙江29例，天津28例，内蒙古19例，广西16例，西藏12例，云南11例，甘肃11例，陕西8例，广东7例，湖北6例，河北5例，江苏5例，山东5例，辽宁4例，上海4例，浙江4例，江西3例，河南3例，山西2例，安徽2例，湖南2例，北京1例，吉林1例，海南1例，重庆1例）；当日转为确诊病例45例（境外输入4例）；尚在医学观察的无症状感染者14924例（境外输入926例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例7473875例。其中，香港特别行政区422332例（出院87575例，死亡10254例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区7050750例（出院13742例，死亡11686例）。