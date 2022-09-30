直播预告：关注慢阻肺病 重视慢阻肺病急性加重

金秋九月重阳至，登高祈福是节日的传统习俗。对于老年人而言，登高也是非常适合秋季的一项运动。但对于慢阻肺病患者而言，却要警惕疾病的复发和急性加重。

慢阻肺病，全称叫慢性阻塞性肺疾病，是一种以持续性气流受限为特征的可预防和治疗的肺部疾病。对于这种具有隐匿性的疾病，可以通过哪些方式筛查？生活中该如何进行预防和治疗？10月4日10:00，中国医科大学附属第一医院呼吸与危重症医学科主任王玮，天津大学药物科学与技术学院副院长吴晶将做客“人民好医生”直播间，和网友们分享慢阻肺病的相关内容。

嘉宾简介

吴晶，天津大学药物科学与技术学院教授，副院长，药事管理（药物经济学方向）博士，主要研究方向为卫生经济学与药物经济学。近五年以第一作者或通讯作者发表SCI & SSCI论文40余篇，中文核心期刊论文50余篇；主持国家自然科学基金三项；作为联合主编或副主编编写《药物经济学》教材四部，作为副主编编写《中国药物经济学评价指南》（2020中英双语版）和《中国药物经济学评价指南导读（2015版）》，及《基本药物制度：理论与实践》等合著。目前担任国际卫生经济学与结果研究学会（ISPOR）亚太咨询委员会委员，中国药学会药物经济学专业委员会副主任委员，中国研究型医院学会药物经济学专业委员会副主任委员等。

王玮，教授、主任医师，博士生/博士后导师，中国医科大学附属一院呼吸与危重症医学科主任，中华医学会呼吸分会常委，中国医师协会呼吸医师分会副会长，中华医学会呼吸分会慢阻肺学组副组长，中国医师协会呼吸分会睡眠工作委员会副主任委员，中国老年医学会睡眠分会副主任委员，中国基层呼吸疾病防治联盟副主席，辽宁省呼吸学会候任主任委员，辽宁省新冠肺炎医疗救治专家组组长，辽宁省特聘教授，辽宁省青年名医，辽宁省三八红旗手，全国五一劳动奖章获得者，中国好医生抗疫特别人物。

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